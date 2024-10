Lewica zadowolona z roku rządów w koalicji. Czarzasty: Strażnikujemy

"Dziękuję Wam za zwycięstwo 15 października, za Wasz upór i odwagę, za wiarę w Polskę, w demokrację i w siebie samych, za cierpliwość i wytrwałość przez ten niełatwy pierwszy rok. Mam nadzieję, że – czasem zniecierpliwieni, czasem zezłoszczeni – jeszcze chwilę ze mną wytrzymacie" – napisał szef rządu na portalu X. 15 października 2023 r. odbyły się wybory parlamentarne, w wyniku których Zjednoczona Prawica oddała władzę po 8 latach rządów.

Czarzasty: Pilnujemy tych spraw

W rocznicę wyborów z 2023 r. Lewica podsumowała rok w koalicji rządowej. Współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wskazał, że dobrze ocenia pierwszy rok koalicji. Podkreślił, że sukcesem jest realizacja postulatu Lewicy, czyli "renty wdowiej".

Polityk powiedział, że Lewica zobowiązała się być gwarantem, aby żaden z programów socjalnych, wprowadzony przez PiS nie został odebrany. – Gdyby nie "strażnikowanie" całemu temu procesowi, to mogłoby być – przy naszych partnerach w części konserwatywnych, w części liberalnych – niedotrzymane – ocenił.

Wicemarszałek Sejmu mówił też o krytyce, zgodnie z którą Lewica zawiodła w sprawie aborcji. Według Czarzastego to dzięki Lewicy kwestia praw wolnościowych i aborcji jest cały czas na agendzie. – Stabilność koalicji jest dla nas najważniejsza. Chcemy stabilnej koalicji – oświadczył. Zapewnił, że Lewica będzie promowała swój program, jednak będzie to robiła "w takich granicach, w rozsądku i z dystansem", żeby koalicja funkcjonowała przynajmniej do końca kadencji.



– Lewica jest zadowolona z tej koalicji. To nie jest łatwa koalicja, spieramy się w różnych sprawach, w różnych sprawach mamy inne zdanie i tak będzie, ale uważamy, że najważniejszą rzeczą jest demokratyzacja kraju, wzrost roli Polski w UE i to, żeby PiS razem z Konfederacją nie wróciły do rządu – podsumował Włodzimierz Czarzasty.

