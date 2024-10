Wipler: Czarnek będzie kandydatem PiS na prezydenta. Jest dosyć trumpowy

Poseł Konfederacji Przemysław Wipler stwierdził na antenie Radia Zet, że to Przemysław Czarnek będzie kandydatem PiS na prezydenta. Polityk powołuje się na informacje pochodzące z największej partii opozycyjnej. – Jestem przekonany, że kandydatem PiS na prezydenta jest Przemysław Czarnek – powiedział polityk. Parlamentarzysta odniósł się również do nastrojów, jakie mają panować w Prawie i Sprawiedliwości w związku z planowana decyzją. – Wiem, że od wczoraj Mateusz Morawiecki i Adam Bielan są wściekli, bo nie poszło to po ich myśli – powiedział Wipler.

Wipler: Prawybory w PiS? Czarnek jak Gołota

Zdanie posła Konfederacji, były szef MEiN zdecydowanie wygrałby ewentualne prawybory w Prawie i Sprawiedliwości. – Czarnek będzie kandydował z Bocheńskim i Nawrockim, to tak jakby dać Gołocie dwóch 7–latków, bo tak by to wyglądało. Wynik byłby jasny – stwierdził Przemysław Wipler. Jak zaznaczył gość Radia Zet, stara się "mieć dobrą wiedzę we wszystkich partiach politycznych i we wszystkich klubach parlamentarnych".

Parlamentarzysta stwierdził, że celem wystawienia Przemysław Czarnka w wyborach prezydenckich ma być uniemożliwienie przejęcia elektoratu PiS przez konkurencję z prawej strony sceny politycznej. – Wystawienie kandydata dosyć trumpowego, wyrazistego, tożsamościowego, jakim jest Przemysław Czarnek, PiS robi po to, by zablokować przepływy do Konfederacji – powiedział Wipler. Jego zdaniem największa partia opozycyjna nie wystawi Mariusza Błaszczaka, ponieważ boi się powtórzenia scenariusza Koalicji Obywatelskiej z 2020 roku, kiedy kandydowała Małgorzata Kidawa-Błońska, notując bardzo słabe wyniki w sondażach.

Zdaniem Wiplera, Czarnek "w pewnych wymiarach" może być polskim Donaldem Trumpem. – To będzie bardzo ciekawe zderzenie Mentzen–Czarnek – stwierdził polityk.

Trzech lewicowych kandydatów?

Poseł Konfederacji uważa, że polska lewica w przyszłorocznych wyborach prezydenckich wystawi trzech kandydatów. – Będzie kandydat Lewicy i klubu parlamentarnego, kandydat partii Razem i będzie pani poseł Matysiak – wymieniał Wipler.

Parlamentarzysta uważa, że jeśli Paulina Matysiak będzie miała problem z zebraniem podpisów, to może liczyć na wsparcie ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. – Politycy PiS z radością każą swoim ludziom przy okazji i jej zebrać podpisy – powiedział Wipler.

