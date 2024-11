"Powinny zniknąć". MKiDN dostrzega problem, o którym mówiono od lat

Resort kultury zorganizował spotkanie z wydawcami i przedstawicielami organizacji zajmujących się wolnością słowa. Rozmowy dotyczyły wprowadzenia regulacji prawnych, które zakazałyby władzom samorządowym prowadzenia mediów lokalnych. Jak zwracają uwagę mniejsi wydawcy, gazety czy stacje telewizyjne, których właścicielem jest samorząd stanowią nieuczciwą konkurencję oraz prowadzą do ograniczenia dostępu do informacji dla mieszkańców danej miejscowości czy regionu.

Resort chce zmian

Jak przekazali przedstawiciele strony społecznej, ministerstwo jest otwarte na propozycje zmian w prawie. Podkreślają również, że odbyte spotkanie to pierwszy przypadek od wielu lat, kiedy władza chciała z nimi rozmawiać na ten temat.

– Ministerstwo ma w sprawie tzw. samorządówek twarde stanowisko. To plan likwidacji mediów samorządowych, co my w pełni popieramy. Do tej pory po stronie rządowej nie było nikogo, kto chciałby z nami rozmawiać o problemach mediów samorządowych. Takie rozmowy odbyły się pierwszy raz – powiedział Andrzej Andrysiak, prezes Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych cytowany przez portal press.pl.

Stowarzyszenie proponuje, aby lokalni wydawcy mediów otrzymywali co roku ze specjalnego funduszu środki, które stanowiłyby zabezpieczenie ich niezależności. Kwota dotacji miałaby wynosić od 20 do 125 tys. złotych. Resort również jest zadowolony z przeprowadzonych rozmów.

"Były to pierwsze tak otwarte i włączające wszystkie środowiska konsultacje w historii procedowania polskiego prawa medialnego. Wpłynęło 107 stanowisk z uwagami do projektu, niektóre zgłaszane były przez kilka, a nawet kilkanaście podmiotów" – przekazano w wydanym komunikacie.

Jak informuje portal press.pl uwagi do założeń ustawy zgłosili nadawcy publiczni (cztery stanowiska nadawców publicznych i Polskiej Agencji Prasowej), reprezentanci niezależnych mediów lokalnych (35 stanowisk), jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz media samorządowe (12), organizacje pozarządowe (22), organizacje przedsiębiorców (12), przedsiębiorcy (7), osoby fizyczne (12) oraz organy administracji publicznej (3).

Zakaz wydawania prasy przez jednostki samorządu terytorialnego został poparty w 60 ze 107 stanowisk.

