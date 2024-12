Co dalej we Francji? Bault: Możliwa nawet dymisja Macrona

Parlament Francji uchwalił wotum nieufności wobec rządu centrowego premiera Michela Barniera. Premiera wspólnie odwołało Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen oraz Nowy Front Ludowy, czyli sojusz ugrupowań lewicy i skrajnej lewicy. Bezpośrednią przyczyną kryzysu była próba Barniera przeforsowania w parlamencie projektu ustawy o ubezpieczeniach społecznych bez głosowania.

Upadek mniejszościowego rządu we Francji

Obecną sytuację na francuskiej scenie politycznej przybliżył w rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim na antenie Radia Wnet zajmujący się polityką nad Sekwaną publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Olivier Bault.

Bault tłumaczył, że w pewnym sensie rząd upadł dlatego, że prezydent Emmanuel Macron "oszukiwał instytucje V Republiki".

– Macron zawarł sojusz z całą lewicą, włącznie z lewicą radykalną, islamo-lewicą, z którą w ogóle nie miał zamiaru rządzić. I tym oszukał instytucje V Republiki, dlatego, że zostały one wymyślone po to, żeby można było przed wyborami stworzyć koalicje w celu rządzenia, a nie w celu uniemożliwienia partii większościowej utworzenia rządu – mówi Bault.

Co dalej? Bault: Możliwa nawet dymisja Macrona

Dziennikarz zwrócił uwagę, że we Francji nie będzie stabilnego rządu, dopóki Macron nie rozwiąże ponownie Zgromadzenia Narodowego, co może zrobić dopiero po upływie roku od poprzedniego rozwiązania parlamentu. Jego zdaniem niewykluczone, że Macron poda się do dymisji. – Chyba ku temu zmierzamy, choć on twierdzi, że nie zamierza podawać się do dymisji – powiedział Bault.

Dopytywany dodał, że we Francji coraz więcej mówi się o scenariuszu przyśpieszonych wyborów prezydenckich w przyszłym roku. – Może do tego dojść, ale Macron może też grać na czas, może rozwiązać parlament, może też próbować tworzyć kolejny rząd, który upadnie przy pierwszej okazji – tłumaczył.

