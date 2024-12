Nawrocki i Olgierd L.? Bochenek: Brudna kampania PO

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w Gdańsku 47-letniego Olgierda L. Okazuje się, że działali na polecenie prokuratorów, prowadzących śledztwo ws. aktów dywersji i sabotażu ze strony Rosji.

W raporcie dotyczącym kandydata na prezydenta popieranego przez PiS, Karola Nawrockiego, na którego treść powołuje się Onet, napisano, że "głównymi postaciami narracji o uwikłaniach Nawrockiego mogą stać się Olgierd L., gangster skazywany m.in. za sutenerstwo i brutalne pobicia, jeden z najbardziej znanych swego czasu polskich neonazistów".

Bochenek: Sztabowcy Trzaskowskiego to zapowiadali

Rzecznik PiS Rafał Bochenek odniósł się bezpośrednio do sprawy zatrzymanego przez ABW Olgierda L. na konferencji prasowej w Sejmie.

– Uważamy, że każda osoba, która dopuściła się do jakiegokolwiek przestępstwa, do złamania prawa, to jak najbardziej jest osobą, która powinna być osądzona i powinna stanąć przed wymiarem sprawiedliwości – powiedział parlamentarzysta.

Bochenek zastrzegł jednocześnie, że służby działają obecnie "na partyjne zlecenie i próbują sklejać różnego rodzaju osoby, nazwiska, które zwłaszcza w ostatnim czasie pojawiły się w przestrzeni publicznej z obywatelskim kandydatem na Prezydenta RP Karolem Nawrockim". Rzecznik PiS nazwał takie działania "ewidentnie brudną kampanią prowadzoną przez polityków Platformy Obywatelskiej".

– To jest to, co zapowiadali sztabowcy wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego – przypomniał poseł.

Rzecznik PiS: Dokument spreparowany na użytek służb

Rafał Bochenek odniósł się również bezpośrednio do raportu dotyczącego Karola Nawrockiego, na którego treść powołuje się Onet.

– Ta sprawa sprawa rzekomego, spreparowanego de facto dokumentu na użytek służb i takiej akcji politycznej, jaką dzisiaj obserwujemy, ma za cel zdyskredytowanie kandydata, który dzisiaj każdego dnia zyskuje coraz większe poparcie społeczne, cieszy się coraz większą sympatią wyborców w Polsce – mówił rzecznik PiS.

Jak stwierdził Bochenek, to – wskazany przez niego – wzrost sympatii do kandydata, popieranego przez PiS, "najbardziej dzisiaj martwi Platformę Obywatelską, Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego".

