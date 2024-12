"Kongres Młodych" ECR. Morawiecki przestrzega prawicę

W sobotę w Lublinie rozpoczął się "Kongres Młodych" Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów. Młodzi przedstawiciele środowisk konserwatywnych dyskutują na tematy dotyczące rozwoju i przyszłości Polski i Europy.

Kongres zainaugurował prof. Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji i nauki. W wydarzeniu wziął również udział były premier Mateusz Morawiecki. Polityk Prawa i Sprawiedliwości uczestniczył w niedzielnym panelu.

Morawiecki: Prawica i konserwatyści muszą nauczyć się szybować jednocześnie na dwóch skrzydłach

Morawiecki podziękował organizatorom i podzielił się swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych. Jak zaznaczył, takie wydarzenia są potrzebne. "Po to, by nakreślić drogę. Jaką? Powiem krótko, prawica i konserwatyści muszą nauczyć się szybować jednocześnie na dwóch skrzydłach. Pierwsze to skrzydło tożsamościowe, związane z wartościami, wiarą katolicką, polską kulturą. Drugie to skrzydło rozwojowe i aspiracyjne, akcentujące modernizację państwa i innowacje" – czytamy we wpisie byłego premiera.

Jak podkreślił Mateusz Morawiecki, „prawica będzie szybowała na tych dwóch skrzydłach jednocześnie, albo zostanie zmarginalizowana”. "Albo nauczymy się funkcjonować w nowy sposób, albo będziemy tam, gdzie chcą nas widzieć nasi oponenci, w zaścianku, na obrzeżach głównego nurtu polityki. Cieszę się, że młodzi konserwatyści dostrzegają te wyzwania, przed którymi stoimy" – zaznaczył polityk PiS.

Jak podkreślił były szef rządu, jest potrzeba budowania "prawicy przyszłości", która "ma szacunek do przeszłości, co od zawsze charakteryzuje konserwatyzm". "Gdybyśmy nie czerpali z dziedzictwa przodków i ich mądrości, nie stalibyśmy tu, gdzie dziś stoimy. Ale zarazem nie możemy uciekać od wyzwań teraźniejszości, musimy toczyć dziś nowe bitwy, nie tylko patrzeć na dawne batalie. A te bitwy to rozwój technologii, wytyczanie nowych ścieżek rozwoju, szukanie szans na zmiany z wykorzystaniem osiągnięć nauki" – tłumaczył Morawiecki.

Były premier: Walczmy o Polskę. O śmiałe projekty przyszłości

Były premier zaapelował, by czynić to z odwagą. "Walczmy o Polskę. O śmiałe projekty przyszłości, tak, by Rzeczpospolita była krajem nowoczesnym, opartym na AI, analizie danych, uczeniu maszynowym i innych osiągnięciach współczesnego świata. Walczmy o to, jednocześnie broniąc naszej tradycji, pamiętając o historii" – zaapelował Morawiecki. "Zachowujmy naszą konserwatywną tożsamość, ale wkraczajmy z tą silną tożsamością w nowe jutro! To nasze zadanie, by pokazać ludziom, że to jest możliwe. Że budowa innej nowoczesnej prawicy jest możliwa!" – dodał.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że takie zadanie powinno stać dziś przed oczami polskich konserwatystów. "Oczywiście nie zmieniając przy tym fundamentów, czyli rozwoju społecznego opartego na wartościach chrześcijańskich, czy obrony tradycyjnej rodziny" – zastrzegł.

"Wierni sobie, ale odważni! Tacy bądźmy!" – czytamy we wpisie byłego szefa rządu.

