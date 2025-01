A może to raczej "neosędziowie" powinni zażądać usunięcia "ancien sędziów"?

Jeśli bowiem ktoś uważa, że w Polsce mamy do czynienia nie po prostu z sędziami, lecz także z „neosędziami” – sędziami nowego porządku, tymi z po 2015 r. – to powinien przyjąć do wiadomości, że w takim razie oprócz nich istnieją również, sam nie wiem – „ancien sędziowie”? – sędziowie starego porządku, ancien régime’u – czyli ci wszyscy sprzed 2016 r.