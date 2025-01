"Nigdy nie namawiałem nikogo do bicia". Ksiądz przeprasza prof. Dudka

We wtorek podczas spotkania mieszkańców Ciechanowa (woj. mazowieckie) z Karolem Nawrockim głos zabrał proboszcz jednej z tamtejszych parafii, który poparł kandydata PiS na prezydenta. Wspomniał o prof. Antonim Dudku, który niedawno mówił, że Nawrocki to "jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej".

– Co do pana ma profesor Dudek? Radzę panu, żeby mu pan prawy prosty albo lewy wymierzył, jak go pan spotka. (...) Tylko niech pan broni życia dzieci, a wtedy panu Pan Bóg będzie błogosławił i pan wygra na pewno. Szczęść Boże! – powiedział ks. Jóźwiak, czyniąc znak krzyża i błogosławiąc Nawrockiego.

– Bóg zapłać, księże dziekanie. Dziękuję za te słowa i za wsparcie – odpowiedział Nawrocki.

Ksiądz radził Nawrockiemu w sprawie prof. Dudka. Teraz przeprasza

W środę na facebookowym profilu Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie pojawiło się oświadczenie, w którym ks. Jóźwiak przeprasza prof. Dudka. Tłumaczy, że jego słowa były przenośnią.

"W odniesieniu do wczorajszej wypowiedzi, chciałbym wyjaśnić z pokorą, że miałem na myśli przenośnię, ponieważ Pan Karol Nawrocki był bokserem. Chodziło tylko o to, aby udzielić celnej riposty Panu Profesorowi Antoniemu Dudkowi, który nadmiernie krytykuje Pana Karola. Szanuję cały dorobek naukowy Pana Profesora i jest on dla mnie autorytetem" – czytamy.

"Jestem z natury pacyfistą i nigdy nikogo nie pobiłem. Tych, którzy źle zrozumieli moją przenośnię serdecznie przepraszam. Przepraszam również Pana Profesora Antoniego, ale nigdy nie namawiałem nikogo do bicia. Jest mi przykro, że moja wypowiedź będzie wykorzystywana na różne sposoby" – napisał ks. Jóźwiak.

Kaczyński: To jest świat historyków

Antoni Dudek przekonuje, że ma o Karolu Nawrockim "większą wiedzę", ponieważ pracował z nim w IPN. Według profesora "to kwestia czasu, kiedy poznamy różne aspekty działania prezesa Nawrockiego wewnątrz IPN".

Nawrocki jest prezesem Instytutu Pamięci Narodowej od 2021 r. Wcześniej, w latach 2017-2021 był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej.

– Pan Dudek ma być może jakieś osobiste anse. W końcu to jest świat historyków, ale nie wiem, być może są też inne przyczyny – stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany na początku stycznia o słowa profesora dotyczące Nawrockiego.

Według prezesa PiS Dudek "to człowiek, który w życiu mylił się bardzo". – Czytałem o jego wystąpieniach na konferencjach młodzieżówki komunistycznej z 1987 r., kiedy każdy rozgarnięty człowiek widział, że komunizm się wali – dodał Kaczyński.

