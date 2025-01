Sawicki o pomyśle Trzaskowskiego: W Polsce rosną antyukraińskie nastroje

– Bardzo pochwalę pana Rafała Trzaskowskiego, bo podchwycił pomysł Władysława Kosiniaka-Kamysza, wtedy kiedy po raz pierwszy PiS powiedziało, jeszcze w poprzedniej kadencji, że zwiększamy 500 plus na 800 plus, a Kosiniak-Kamysz wyszedł publicznie i powiedział: ",tak zwiększamy 800 plus, ale te 800 plus w warunkach, kiedy przynajmniej jedna osoba jest czynna zawodowo, lub wykazuje chęć takiej aktywności zawodowej – powiedział Marek Sawicki w PR1.

Sawicki przyznaje, że z punktu widzenia skali finansowej i obciążenia finansowego zabranie 800 plus niepracującym Ukraińcom nie ma to wielkiego znaczenia.

– Natomiast pan Rafał Trzaskowski doskonale zauważył, że ze względu na przeciągającą się wojnę ukraińską i obciążenia realizowane przez polski rząd, związane z prowadzeniem tej wojny nastroju antyukraińskie w Polsce rosną i dlatego między innymi Rafał Trzaskowski teraz wraca do tej propozycji uszczelnienia systemu 800 plus. Tylko jeszcze raz powtarzam, on powinien być uszczelniony dla wszystkich, a nie tylko dla emigrantów – mówił polityk PSL.

Trzaskowski chce ograniczenia 800 plus dla Ukraińców

Deklaracja kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta padła tuż po formalnym rozpoczęciu kampanii wyborczej.

– Dzisiaj nadal musimy pomagać Ukrainie, ale nie możemy popełnić błędu, jaki popełniły inne kraje Zachodu, jak Niemcy i Szwecja – tam się opłacało przyjeżdżać tylko po socjal – powiedział prezydent Warszawy podczas spotkania z wyborcami w Puńsku (woj. podlaskie). – Dla nas najważniejsze jest to, że każdy, kto chce do nas przyjechać i liczyć na wsparcie, musi wzmacniać naszą gospodarkę – dodał.

– Dlatego proponuję zmianę fundamentalną, a mianowicie, jeżeli chodzi o świadczenia, takie jak 800 plus dla Ukraińców, one się powinny należeć wtedy, jeżeli Ukraińcy będą pracować, jeżeli będą mieszkać w Polsce i jeżeli będą w Polsce płacić podatki. To jest zmiana zdroworozsądkowa i dlatego apeluję do rządu, żeby podjął pracę nad zmianą prawa, tak żeby tego typu postulat mógł być uwzględniony – mówił wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Prezydent Warszawy podtrzymał swoje zdanie również w nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

