Poseł zaatakował Kaczyńskiego: Pana brat przewraca się w grobie

Poseł Platformy Obywatelskiej pytał z mównicy sejmowej polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, dlaczego "wspierają najbardziej prorosyjski rząd w Unii Europejskiej", czyli rząd premiera Viktora Orbana.

– MSZ doradził wszystkim posłom unikanie kontaktów z przedstawicielami rządu Orbana, tymczasem wyście się spotkali, pan marszałek Bosak oraz niestety panowie marszałkowie Terlecki i Kuchciński z ambasadorami Węgier w Polsce. To jest hańba – powiedział Marcin Bosacki.

Bosak do Kaczyńskiego: Wzywam pana

Poseł stwierdził, że Węgry blokują dwa miliardy złotych pomocy Unii Europejskiej dla Polski za sprzęt wojskowy, który rząd PiS dał Ukrainie. – To jest hańba. To rząd Orbana, że sankcje Unii Europejskiej na Rosję są bezskuteczne i należy je znieść. Wy wpisujecie się w prorosyjską politykę Orbana. Dlaczego to robicie? – kontynuował.

Na koniec poseł zwrócił się bezpośrednio do prezesa PiS. – Panie prezesie Kaczyński, wzywam pana, żeby pan opanował ten prorosyjski trend w waszych szeregach, bo pana śp. brat, prezydent Lech Kaczyński, przewraca się w grobie – mówił.

Ruch Narodowy i Fidesz w grupie Patrioci dla Europy

Tymczasem zdaniem prezesa Ruchu Narodowego oraz jednego z liderów Konfederacji, nie ma żadnych racjonalnych podstaw, aby Polska zrywała stosunki z Węgrami. Jak zaznaczył, niezależnie od różnic w konkretnych sprawach pomiędzy Warszawą i Budapesztem musimy ze sobą rozmawiać i musimy budować międzynarodową podmiotowość krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. "W innym wypadku silniejsi będą załatwiać wszystko ponad naszymi głowami!" – wskazał.

Polityk podkreślił, że spotkanie z Szijjarto miało charakter partyjnej współpracy. Ruch Narodowy oraz węgierski Fidesz wchodzą w skład frakcji Patrioci dla Europy w Parlamencie Europejskim. Krzysztof Bosak w najbliższą sobotę weźmie udział w organizowanym przez premiera Węgier Viktora Orbana szczycie grupy Patrioci dla Europy. Wydarzenie odbędzie się w Madrycie.

Czytaj też:

PiS składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. "To skandaliczne"