Szefernaker: Prezydent powiedział, że Nawrocki jest najbliższy jego poglądom

Szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek powiedział, że Andrzej Duda nie będzie wspierał żadnego z kandydatów na prezydenta. – Prezydent będzie się skupiał na swojej pracy dla Polski. Nie startuje w kampanii wyborczej, nie będzie nikomu pomagał. Będzie robił swoje rzeczy – powiedział prezydencki minister. Były parlamentarzysta zaznaczył, że Andrzej Duda nie zmienia swoich poglądów politycznych, ale nie będzie angażował się w kampanię wyborczą.

Co na to sztab kandydata wspieranego przez PiS, Karola Nawrockiego? – Prezydent Andrzej Duda, pełniąc swoją funkcję, reprezentuje wszystkich Polaków i to jest dla mnie naturalne, że pan prezydent nie będzie brał aktywnego udziału w kampanii wyborczej. Ale przypomnę państwu, że dzień przed Wigilią prezydent miał wypowiedź dla jednej z rozgłośni ogólnopolskich, w której powiedział, że najbliższy jego poglądom jest Karol Nawrocki i że odda głos w tych wyborach na człowieka, który jest najbliższy jego poglądom – mówi Paweł Szefernaker w rozmowie z "Faktem".

Szef sztabu Nawrockiego podkreśla, że nie oczekiwano, iż prezydent Duda będzie jeździł po Polsce i namawiał do głosowania na Nawrockiego. – Z góry wiadomo, że pan prezydent reprezentuje urząd prezydenta i nie będzie się w kampanię angażował – podkreśla polityk.

Ponadto Szefernaker potwierdził doniesienia, że na przełomie lutego i marca Nawrocki pokaże podstawy swojego programu wyborczego. Wydarzenie, ze względu na problemy finansowe PiS, raczej będzie konferencją niż konwencją.

– Powszechnie mówi się, że tego typu wydarzenia mają charakter konwencji. Z tym że tak jak państwo wiedzą, dziś nasza kampania wyborcza oparta jest o zbiórkę publiczną. W zależności od tego ile środków wpłynie, to będziemy mogli realizować taką kampanię – wyjaśnił.

– Mamy różne warianty kampanii w zależności od tego, ile tych środków zbierzemy. Wiemy, że aby dobrze zorganizować kampanię wyborczą w Polsce – dużo materiałów wyborczych, banerów, spotkania w każdym powiecie – potrzebne są środki w wysokości przynajmniej kilkunastu milionów złotych – powiedział Szefernaker.

