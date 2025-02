"Czuję, że szukają kolejnej wojny". Trzaskowski oskarża dziennikarzy

W sobotę kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta odwiedził Inowrocław, gdzie spotkał się z wyborcami. W trakcie swojego wystąpienia Rafał Trzaskowski zaatakował prawicowe media. Oskarżył dziennikarzy o manipulacje i tworzenie spreparowanych materiałów.

– Występuję na konferencjach prasowych, gdzie ci prawicowi mistrzowie z telewizji prawicowych, nie będę ich wymieniał, zadają mi różnego rodzaju pytania. Ja zawsze im mówię: może chociaż raz byście puścili moje wystąpienie w całości, bez manipulacji, bez wyciszania. Może by wszyscy mogli się zapoznać z tym co mam do powiedzenia, a nie z wersją, która jest spreparowana – powiedział prezydent Warszawy.

Trzaskowski mówił dalej, że dziennikarze pewnych redakcji "szukają kolejnej wojny" i chcą "narzucić tematy po to, żeby móc szczuć na mniejszości, na ludzi, którzy myślą w inny sposób". Według polityka, ich "nie interesuje rozmowa o Polsce".

– Nie dam się w to wciągnąć, wszyscy wiecie, jakie mam poglądy. Moje poglądy nie zmieniły się ani o jotę – zapewnił Trzaskowski.

"Niezmienne" poglądy Trzaskowskiego

Od pewnego czasu Rafał Trzaskowski próbuje przekonywać, że jego poglądy nie uległy koniunkturalnej zmianie, ale są stałe, a on sam jest reprezentantem nurtu polityki zdrowego rozsądku. To reakcja na krążące w mediach społecznościowych filmy z wypowiedziami polityka KO, na których prezentuje on skrajnie odmienne zdanie na różne tematy. Wypowiedzi dzieli często zaledwie kilka dni.

– Ja często słyszę, że ktoś mówi o tym, że ja prezentuję prawicowe poglądy albo lewicowe poglądy. Nie ma to nic wspólnego z poglądami lewicowymi czy prawicowymi, to jest po prostu zdrowy rozsądek. Ja nie zmieniam zdania, ja jestem politykiem, który po prostu jak patrzy na rzeczywistość, to wyciąga jasne wnioski – powiedział Trzaskowski w Legnicy.

