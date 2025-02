"Zdecydowane działania". Trzaskowski odbył "długą rozmowę" z szefem policji

"Jestem po długiej rozmowie z Komendantem Głównym Policji [nadinsp. Markiem Boroniem – przy. red.]. W latach 2021-23 rzeczywiście odnotowywaliśmy wzrost przestępczości zorganizowanej związanej z niekontrolowanym napływem członków grup przestępczych z zagranicy do Polski. Wbrew doniesieniom prasowym ten proces udało nam się wyraźnie zahamować dzięki konsekwentnej współpracy z Policją. W przyszłym tygodniu wspólnie z ministrem Tomaszem Siemoniakiem [szefem MSWiA i koordynatorem służb specjalnych – przy. red.] poinformujemy o kolejnych zdecydowanych działaniach gwarantujących nam wszystkim bezpieczeństwo" – poinformował w czwartek na platformie X Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy oraz kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski.

"Miało być oddzielenie mundurowych od polityki. Tymczasem Komendant Główny Policji spędza czas na naradach z kandydatem Platformy Obywatelskiej, który następnie podpiera się jego autorytetem. Czy jutro prezydent Warszawy odbierze meldunek Szefa Sztabu Generalnego WP? Wstyd!" – skomentował Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister cyfryzacji.

Trzaskowski przekazał radiowozy stołecznej policji

Pod koniec stycznia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas konferencji prasowej przekazał policji nowe pojazdy służbowe i sprzęt specjalistyczny. Zostały one zakupione przez Komendę Stołeczną Policji dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu m.st. Warszawy w ramach programu Warszawa Chroni. Inwestycja kosztowała 3,5 mln zł.

Razem z Trzaskowskim na konferencji wystąpił insp. Dariusz Walichnowski. Komendant stołeczny policji stwierdził, że "chyli czoła" przed prezydentem Warszawy. – To, co reprezentuje samorząd warszawski, to jest niezmiennie ogromna wartość. Jest to świadomość, jak bardzo ważną wartością jest bezpieczeństwo – mówił.

