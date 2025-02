Trzy lata więzienia dla Jakiego za polubienie wpisu? Musk: To szaleństwo

W listopadzie 2023 r. Parlament Europejski poparł wniosek o uchylenie immunitetów ówczesnym europosłom Zjednoczonej Prawicy: Beacie Kempie, Beacie Mazurek, Patrykowi Jakiemu i Tomaszowi Porębie. Powód? Chodziło o polubienie na Twitterze (obecnie platforma X) spotu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości z kampanii samorządowej w 2018 r. Materiał dotyczył zagrożeń związanych z napływem nielegalnych imigrantów do Europy.

O uchylenie immunitetów eurodeputowanym wnioskował do polskiego sądu założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Rafał Gaweł, zarzucając "nawoływanie do nienawiści". Patryk Jaki podkreślał, że sprawa ma charakter polityczny. "Chcą nas posadzić z art. 256 Kodeksu karnego na trzy lata więzienia i przez skazanie – zakazać kandydowania w wyborach. Za bardzo im przeszkadzamy w UE" – alarmował europarlamentarzysta.

Sprawa Jakiego. Musk: Szaleństwo

– Jesteśmy ścigani, ponieważ rozmawiamy na przykład o imigracji. Grożą mi trzy lata więzienia, a obecnie toczy się przeciwko mnie specjalny proces w Polsce, bo po prostu polubiłem wpis na platformie X. Na filmie pokazano prawdziwe sceny przemocy migrantów. I teraz mam proces. Mówią o wolności i prawach człowieka, ale faktem jest, że nas nienawidzą. Naszym zadaniem jest więc wytłumaczenie obywatelom państw europejskich, że mogą mówić, co chcą, ale powinni przyjrzeć się działaniom polityków, rzeczywistym działaniom – mówił europoseł Prawa i Sprawiedliwości oraz współprzewodniczący frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim Patryk Jaki w wywiadzie z grupą niezależnych dziennikarzy. Fragment wypowiedzi polityka przytoczył znany na platformie X biznesmen Mario Nawfal, którego obserwuje ponad 2 mln użytkowników.

Do słów Patryka Jakiego odniósł się miliarder i bliski współpracownik prezydenta USA Donalda Trumpa Elon Musk. "To szaleństwo. Proces za polubienie wpisu! Dzięki Bogu, że Ameryka ma pierwszą i drugą poprawkę" – napisał właściciel m.in. Tesli i X. Pierwsza poprawka do amerykańskiej konstytucji zakazuje ograniczania wolności religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń, a druga uznaje się, że obywatelom Stanów Zjednoczonych przysługuje prawo do posiadania i noszenia broni.

