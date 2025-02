Zandberg ostro o PiS: Co się stało z partią Lecha Kaczyńskiego?

– Szef waszego klubu oświadcza w mediach, że amerykański reset z Putinem nie jest szkodliwy dla Polski. Co się stało, że wy, partia Lecha Kaczyńskie paradujecie w czerwonych czapeczkach, oklaskujecie najgłupsze wypowiedzi zza oceanu i zachowujecie się niestety jakbyśmy byli jakąś kolonią a nie suwerennym państwem – mówił Adrian Zanbderg w Sejmie.

Lider partii Razem stwierdził, że politycy prawicy nie rozumieją powagi sytuacji, a zachwyt nad Donaldem Trumpem jest nieuzasadniony.

– Oni opowiadają, że Ukraina wywołała wojnę, a co głupsi wasi posłowie to oklaskują. Oni dogadują się z Putinem a a wasz kandydat szarżuje na Europę. Panie przewodniczący Błaszczak, kiedy zapowiadali trzeci sezon Resetu, to nie to będzie o was. Tak to trzeba powiedzieć otwarcie Europa wiele schrzaniła, rząd jest marny i bez inicjatywy, ale to jest teraz drugorzędne, bo albo zbudujemy ze Skandynawami i Francuzami zdolności obronne, albo sytuacja Polski stanie się naprawdę zła – podkreślał.

Rozmowy USA-Rosja na razie bez Europy

Proces przygotowania do negocjacji pokojowych już się rozpoczął. Rozmowy między delegacjami Stanów Zjednoczonych i Rosji odbyły się we wtorek w Rijadzie. Celem spotkania była odbudowa wzajemnych relacji oraz wypracowanie podstaw do nadchodzących rozmów pokojowych dotyczących wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Moskwa chce gwarancji, że Ukraina nie zostanie członkiem Sojuszu NATO. Kreml nie zgadza się na koncepcję, według której wojska krajów NATO mogły pełnić rolę sił rozjemczych po zakończeniu walk.

W rozmowach na razie zabrało miejsca dla Europy. Ławrow oświadczył, że nie rozumie, dlaczego kraje europejskie miałyby zostać zaproszone do negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, skoro europejscy politycy chcą, aby wojna trwała. Strona amerykańska zapewnia, że wszystkie głosy zostaną wysłuchane, a przy stole negocjacyjnym oczywiście będzie delegacja Ukrainy.

