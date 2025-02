"Myślicie, że amerykański podatnik będzie to tolerował?". Mocne wystąpienie Vance'a

J.D. Vance zabrał głos na konferencji CPAC (Conservative Political Action Conference). Wiceprezydent USA odniósł się do swojego wystąpienia na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Wyraził wówczas obawę Waszyngtonu wobec łamania w Europie wolności słowa, wprowadzania cenzury pod pretekstem tzw. mowy nienawiści, ignorowania woli obywateli, a w konsekwencji odchodzenia od podstawowych wartości.

Europejski establishment z oburzeniem zareagował na słowa amerykańskiego polityka.

Siła sojuszy i wolność słowa

Vance zaznaczył, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump chce budować międzynarodowe sojusze na wspólnych wartościach, którymi są demokracja i wolność słowa. – Ale w Europie zamyka się ludzi do więzień za to, że mówią o potrzebie zamknięcia granic. W Rumunii anulowano wybory, bo nie zgadzano się z wynikiem. Elity polityczne boją się swojego społeczeństwa. Żyjmy wspólnymi wartościami, brońmy demokracji i wolności słowa. To ścieżka do silnych sojuszy z Europą – wskazał.

– Siła tych sojuszy będzie zależała od tego, czy nasze społeczeństwa poprowadzimy we właściwym kierunku. Cała obronność Niemiec jest subsydiowana przez amerykańskich podatników. Czy myślicie, że amerykański podatnik będzie to tolerował, jeżeli w Niemczech za tweeta można trafić do więzienia? – powiedział.

Dlaczego Trump rozmawia z Rosją?

Wiceprezydent USA był pytany o rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie. Zaznaczył, że jest jeszcze za wcześnie, by mówić, że konflikt chyli się ku końcowi.

– Wielu dziwi się, dlaczego [Trump – red.] rozmawia z Rosją. Pytamy więc: jak zakończyć wojnę bez rozmów ze stronami zaangażowanymi w konflikt? Prezydent o tym wie. Prezydent chce, aby zaprzestano zabijania ludzi. Chce, by pokój zapanował w Europie. Nie dąży do chwilowego pokoju, oczekuje trwałego pokoju. Pokój leży w interesie Rosji, Ukrainy i całej Europy. Co najważniejsze, pokój leży w interesie Ameryki. O to prezydent Trump będzie walczył – zapewnił.

