Zdalne przemówienie Dudy w Kijowie: Nigdy nie porzucimy Ukrainy

Prezydent Wołodymyr Zełenski otworzył szczyt "Wspieraj Ukrainę", który odbywa się w trzecią rocznicę inwazji Rosji. W wydarzeniu uczestniczy łącznie kilkuset polityków, dyplomatów i ekspertów. Wśród nich są przywódcy 12 krajów, przewodniczący Rady Europejskiej António Costa oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Duda: Zawsze ostrzegaliśmy przed Kremlem

Przemówienie wygłosił również Andrzej Duda. Prezydent Polski połączył się z uczestnikami wydarzenia za pomocą internetu. – Dzisiejsze wydarzenie ma niezwykle ważne znaczenie, gdyż odbywa się w wolnym i dumnym Kijowie. Putin chciał zająć Ukrainę w trzy dni, ale nie potrafił tego zrobić nawet w ciągu trzech lat i nigdy nie zdoła tego dokonać – mówił polski przywódca.

Prezydent zapewnił, że Polska pozostanie liderem wsparcia dla Ukrainy. – Na Polskę zawsze można liczyć i że nigdy nie porzucimy demokratycznej, niepodległej Ukrainy. Będziemy też kontynuować konsekwentną politykę wobec Rosji – podkreślił

– Zawsze ostrzegaliśmy przed prawdziwymi intencjami Kremla. Co więcej, należymy do tych krajów, które poczuły ducha rosyjskiego imperializmu, i od lat ostrzegamy świat przed tym, do czego to może doprowadzić – kontynuował prezydent.

Andrzej Duda wyraził też zdanie, że Ukraina powinna być reprezentowana od samego początku oficjalnych negocjacji, gdyż w przeciwnym razie krótkotrwały pokój szybko przerodzi się w nową wojnę.

USA rozmawiają z Rosją o końcu wojny bez Ukrainy

Donald Trump zapowiedział zakończenie wojny na Ukrainie w ciągu 100 dni swojej prezydentury. "Jego działania obejmują m.in. rozmowy z przedstawicielami Rosji, przy pominięciu roli Ukrainy" – czytamy.

W minionym tygodniu Trump kilka razy ostro skrytykował prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Nazwał go m.in. "dyktatorem bez wyborów". Stwierdził również, że ukraiński przywódca "nie jest zbyt ważny" w rozmowach pokojowych mających na celu zakończenie wojny.

