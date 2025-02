Premier Orban pogratulował AfD

W wyborach do Bundestagu niemiecka prawica otrzymała ponad 10 milionów głosów, co dało 28,9 punktów procentowych ogólnego poparcia. To wynik 10,4 proc. wyższy niż w wyborach parlamentarnych w 2021 roku.

Orban gratuluje AfD

"Ludzie w Niemczech głosowali za zmianą w ogromnej liczbie. Chcę pogratulować Alice Weidel podwojenia udziału AfD w głosach. Powodzenia i niech Bóg błogosławi Niemcy!"– napisał na platformie X premier Węgier.

Największym problemem Niemców obok wpuszczania przez polityków imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, jest kiepska kondycja gospodarki i pauperyzacja klasy średniej i niższej spowodowana przede wszystkim polityką klimatyczną. AfD od lata przeciwstawia się tym politykom, jednak opowiadające się za ich kontynuacją formacje lewicowe również uzyskały w miarę wysokie poparcie. Uwagę zwraca szczególnie sukces Die Linke, która przeprowadziła skuteczną kampanię w internecie. Kluczowe będą dalsze poczynania CDU/CSU i SPD – partii, które najprawdopodobniej sformują nową koalicję rządzącą.

Wyniki wyborów do Bundestagu

Wybory parlamentarne w Niemczech wygrała Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU/CSU), zdobywając 28,6 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazła się właśnie AfD z poparciem 20,8 proc. Na Socjaldemokratyczną Partię Niemiec (SDP) zagłosowało 16,4 proc. wyborców – to dane po przeliczeniu głosów ze wszystkich 299 okręgów.

Dalej są dwie partie skrajnej lewicy – Zieloni, którzy zdobyli 11,6 proc. głosów i partia Die Linke, na którą głos oddało 8,8 proc. Niemców.

Progu wyborczego nie przekroczyły lewicowy Sojusz Sahry Wagenknecht – dla Rozsądku i Sprawiedliwości (BSW) z wynikiem 4,9 proc. głosów) i centrowa Wolna Partia Demokratyczna (FDP) (4,3 proc.).

Rozpad koalicji "sygnalizacji świetlnej"

Kierowana przez Olafa Scholza koalicja rządowa socjaldemokratycznej SPD (kolor czerwony), liberałów z FDP (kolor żółty) i Zielonych (zielony), utraciła większość w listopadzie, po dymisji ministra finansów Christiana Lindnera (FDP), który usiłował przeciwstawić się dalszemu zadłużaniu państwa wobec nieustannie pogarszającej się sytuacji gospodarczej.

