Żukowska nazwała ofiary rzezi wołyńskiej "starymi trupami". Nie przeprosi

Skandaliczne słowa Anny Marii Żukowskiej padły na antenie TVN24. W rozmowie z Krzysztofem Bosakiem (Konfederacja) o ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej, posłanka Lewicy stwierdziła, że to "handlowanie starymi trupami". Wcześniej wicemarszałek Sejmu powiedział, że Polska powinna podchodzić do Ukrainy "bardziej transakcyjnie".

Żukowska: Nie przeproszę

Temat wrócił w wywiadzie poseł Lewicy w RMF FM. – Pani poseł, czy to jest odpowiedni język, żeby o niepochowanych ofiarach rzezi wołyńskiej mówić jako o "starych trupach"? – zapytał Tomasz Terlikowski. – A to jest odpowiedni, żeby handlować ofiarami rzezi wołyńskiej? – odpowiedziała pytaniem Żukowska.

Czy ten język nie jest obrzydliwy? mówienie o ludziach, którzy wciąż się niepochowani, po tylu latach, powiedzenie jako o "jeszcze starszych trupach", to nie jest obrzydliwe? – nie odpuszczał prowadzący. – Porównanie do tych, które jeszcze są świeże, bo giną na polach wojennych w Ukrainie. Chodzi o tę paralelę – wskazała polityk.

– Czy sformułowanie "jeszcze starszych trupach", to język odpowiedni? – pytał dziennikarz. – Oraz "jeszcze świeższe". Te, które chce przehandlować Konfederacja z Donaldem Trumpem w zamian za ekshumację ofiar Wołynia – broniła się Żukowska.

Pytana, czy "nie ma sobie nic do zarzucenia, to jest odpowiedni język, adekwatny i możemy mówić o ludziach, którzy są niepochowani, że to są jeszcze starsze trupy?", odparła: – Do mówienia nt. handlu polityką historyczną w zamian za żołnierzy, którzy giną. Określenie jest takie, jak Konfederacja myśli nt. tego procederu. Wiem, co myślą. Używają porównania ofiar rzezi wołyńskiej, chcą przehandlować to w sposób transakcyjny.

– Nie przeprosi pani za te słowa? – zapytał Terlikowski. – To określenie adekwatne do tego, co Konfederacja zamierza zrobić w ramach polityki historycznej, pomocy Ukrainie, której tak naprawdę nie chce – stwierdziła poseł.

– Czy gdyby tu usiadł wnuczek ofiary rzezi, też by mu pani powiedziała, że jego dziadek jest "starym trupem"? – dopytywał prowadzący rozmowę. – Nie powiedziałabym. Użyłam sformułowania polityki, którą uprawia Konfederacja – powtórzyła Anna Maria Żukowska.

