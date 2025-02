Musk udostępnił wpis ze zdjęciem Tuska. Reakcja ministra

Miliarder, a zarazem doradca Donalda Trumpa udostępnił post dotyczący publikacji "Gazety Polskiej".

Co znalazło się we wpisie, który podał dalej Musk?

"Śledztwo »Gazety Polskiej« ujawniło, że miliony dolarów z kieszeni amerykańskich podatników za czasów Bidena szły do polskich grup działających na rzecz osłabienia PiS i promowania lewicowej polityki. Granty USAID rzekomo służyły finansowaniu grup aktywistów, postępowych mediów i działań mających na celu uciszanie konserwatywnych mediów, takich jak TV Republika, poprzez wywieranie presji na reklamodawców" – napisał biznesmen i bloger Mario Nawfal, którego na platformie X obserwuje ponad 2,1 mln użytkowników.

"Raport ujawnił również, że Stany Zjednoczone finansują działania pro-LGBT w szkołach i kampanie mające na celu zdyskredytowanie polityki bezpieczeństwa polskich granic" – dodał. Zamieścił również zdjęcie śmiejącego się premiera Donalda Tuska na tle flagi LGBT i banknotów.

Wpis podał dalej właściciel Tesli, SpaceX i platformy X oraz bliski współpracownik prezydenta USA Donalda Trumpa Elon Musk. Miliarder zareagował na doniesienia polskich mediów sugestywną emotikoną.

Minister rządu Tuska chce sprawdzić, czy post udostępnił sam Musk

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk został zapytany na antenie Polsat News, czy działanie Elona Muska może być próbą wpłynięcia na wybory prezydenckie w Polsce.

– Wolałby na spokojnie ustalić, czy jest to wypowiedź, którą można identyfikować z panem Muskiem – powiedział szef MRiT.

Jak podkreślił Paszyk, "powielenie też jest formą przekazu, ale nie ma całkowitej pewności".

– Jeśli tak by było, to jest niestety jakaś próba włączania się pana Muska do toczącej się w Polsce kampanii prezydenckiej – przyznał polityk PSL.

