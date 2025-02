Chcą pozbawić Muska obywatelstwa. Powstała petycja

Autorzy pisma twierdzą, że miliarder "wykorzystał swoje bogactwo i władzę, aby wpłynąć na wybory" w Kanadzie. Podkreślono również, że przedsiębiorca, który w administracji Donalda Trumpa odpowiada za Departament Efektywności Rządu (DOGE), został członkiem obcego rządu i "próbuje wymazać suwerenność Kanady". Twórcy petycji zaznaczają, że należy zareagować na próby działań Elona Muska "zmierzające do ataku na suwerenność" kraju.

Petycja ws. odebrania Muskowi obywatelstwa. Ogromne poparcie

"My, niżej podpisani, obywatele Kanady, wzywamy premiera do natychmiastowego odebrania Elonowi Muskowi podwójnego obywatelstwa i unieważnienia jego kanadyjskiego paszportu" – czytamy w petycji skierowanej do Justina Trudeau.

Jak wskazuje serwis stacji BBC, Musk posiada kanadyjskie obywatelstwo dzięki swojej matce, która urodziła się w prowincji Saskatchewan.

Petycja, którą podpisał 284 tys. osób, nie ma jednak mocy prawnej. Stanowi jedynie symboliczny gest Kanadyjczyków, którzy nie zgadzają się z działaniami miliardera.

Trump: Wielu Kanadyjczyków chce, aby Kanada została 51. stanem

W grudniu Donald Trump, jeszcze jako prezydent elekt USA, zasugerował przekształcenie Kanady w część Stanów Zjednoczonych, nazywając to "świetnym pomysłem".

"Nikt nie potrafi odpowiedzieć, dlaczego dotujemy Kanadę kwotą ponad 100 000 000 dolarów rocznie? To bez sensu! Wielu Kanadyjczyków chce, aby Kanada została 51. stanem. Oszczędziliby mnóstwo na podatkach i ochronie wojskowej. Uważam, że to świetny pomysł. 51. stan!!!" – napisał na swojej platformie społecznościowej.

Nie był to pierwszy raz, kiedy Trump "zaczepił" Kanadę i rząd premiera Justina Trudeau. Republikanin nawiązał też do rezygnacji minister finansów Chrystii Freeland.

"Wielkie państwo jak Kanada jest oszołomione, gdy minister finansów rezygnuje lub została zwolniona ze swojego stanowiska przez Justina Trudeau" – napisał Donald Trump. "Jej zachowanie było całkowicie toksyczne i wcale nie sprzyjało zawieraniu umów, które byłyby dobre dla bardzo niezadowolonych obywateli Kanady. Nie będzie jej brakować!!!!" – stwierdził przywódca.

