Wolnościowy prezydent wręczył Muskowi symboliczny prezent

Elon Musk i prezydent Javier Milei pojawili się w czwartek wieczorem na konferencji CPAC (Conservative Political Action Conference).

Milei wręczył piłę – symbol cięcia rządowych wydatków

W działalność politycznej prezydenta Argentyny piła symbolizuje radykalne cięcie niepotrzebnych wydatków i marnotrawienia pieniędzy podatników przez polityków.

Musk był adresatem nietypowego prezentu, ponieważ został wyznaczony przez prezydenta Trumpa do kierowania departamentem efektywności (DOGE), którego zadaniem jest daleko idące ograniczenie wydatków amerykańskiego rządu.

Musk, podobnie jak Trump, prezentuje zdroworozsądkowe poglądy na podstawowe zagadnienia gospodarcze i jest zdeterminowany, by nie tylko o nich mówić, ale realizować je w praktyce.

Musk: Kraj jak człowiek – jeśli wydaje za dużo, to zbankrutuje

W trakcie CPAC Musk powiedział, że nie był zainteresowany polityką, ale obserwując co robi administracja Bidena w gospodarce, w pewnym momencie uznał, że nie ma innego wyjścia. To jest powód, dla którego to robię – powiedział Musk. – Ponieważ patrzyłem na całość i pomyślałem, człowieku, to wymyka się spod kontroli – kontynuował. Musk powiedział, że „działania, które podejmujemy, przy wsparciu prezydenta i agencji, to to, co uratuje Medicare, to to, co uratuje Social Security”.

Musk przypomniał, że kraj, podobnie jak człowiek, jeśli wydaje za dużo, to zwykle zbankrutuje. Wobec tego. – Tak więc rozwiązywanie tych problemów nie jest opcjonalne, jest niezbędne – podkreślił.

Omawiając tematykę migracyjną, Musk przypomniał, że Partii Demokratycznej zależy na otwartych granicach, bo nielegalni imigranci to ich wyborcy. – Dlatego administracja Bidena naciskała, aby przyjąć jak najwięcej nielegalnych imigrantów i wydała każdy możliwy dolar, aby przyjąć jak najwięcej [jak to możliwe], ponieważ każdy z nich jest klientem – powiedział Musk.

Likwidacja socjalizmu w Argentynie

W Argentynie trwa transformacja zrujnowanej przez socjalizm gospodarki w kapitalizm. Ekipa tamtejszego prezydenta Javiera Milei koncentruje swoje działania m.in. na radykalnym obniżeniu rządowych wydatków i uwolnieniu gospodarki. Skutecznie obniżono inflację, zredukowane niepotrzebne wydatki, odcięto od pieniędzy podatników liczne uprzywilejowane kasty. Wprowadzono budżet z zasadą zero deficytu.

Milei jest ekonomistą, ma na koncie kilkadziesiąt publikacji naukowych, w tym kilka książek. Był wykładowcą uniwersyteckim, pracował też jako główny ekonomista kilku dużych prywatnych i publicznych instytucji finansowych. Jego poglądy można określić jako libertariańskie.

Czytaj też:

Vance: Jestem pro life, jestem chrześcijaninemCzytaj też:

"Nie obchodzi nas zdanie polityków na żaden temat". Milei przedstawił 10 zasad