Wymowny e-mail Muska do pracowników rządowych. Każe im opisywać swoje działania

Jak przekazała agencja Reuters, wiadomość, nadana za pośrednictwem Biura Zarządzania Personelem (OPM), zawierała ostrzeżenie, że brak odpowiedzi do poniedziałku o 23:59 czasu wschodniego zostanie uznany za rezygnację.

Musk kieruje organizacją Departament Rządowej Efektywności (DOGE), doradzającą Trumpowi w zakresie usprawnienia pracy administracji i redukcji kosztów. Choć DOGE nie jest formalnym departamentem, prezydent traktuje je jako kluczowy element swojego rządu.

Urzędnicy wyrażają sprzeciw

Podsekretarz obrony ds. personelu nakazał pracownikom Departamentu Obrony ignorowanie wiadomości, podkreślając, że to Pentagon odpowiada za ocenę personelu. Podobne stanowisko zajęło FBI, Departament Stanu i Departament Sprawiedliwości, choć podległa mu agencja DEA nakazała swoim pracownikom odpowiedzieć na e-mail.

Największy związek zawodowy pracowników federalnych zakwestionował legalność działań Muska i zażądał ich cofnięcia. Były gubernator Chris Christie uznał e-mail za nadużycie i stwierdził, że zwolnieni mogą łatwo dochodzić swoich praw w sądzie.

Dotychczasowe działania Muska doprowadziły do zwolnienia ok. 20 tys. pracowników federalnych, a 75 tys. przyjęło ofertę odejścia w zamian za pensję do końca września. Choć reforma administracji jest szeroko popierana, krytycy zarzucają Muskowi pochopność w podejmowaniu decyzji.

Musk z wizytą w Białym Domu

W ostatnich dniach Musk odwiedził Biały Dom. Biznesmen, zabierając głos w Gabinecie Owalnym, nie ukrywał swoich obaw co do sytuacji finansowej USA.

– Mamy 2 biliony dolarów deficytu i jeśli nic z tym deficytem nie zrobimy, kraj zbankrutuje. To naprawdę szokujące, że same odsetki od długu publicznego przekraczają budżet Departamentu Obrony – powiedział Elon Musk.

Donald Trump podpisał rozporządzenie, które nakazuje wszystkim agencjom federalnym współpracę z zespołem Muska DOGE w celu ograniczania kosztów.

Tekst aktu nie jest jawny, ale jak podaje serwis Semafor, dekret wskazuje na obowiązek przedstawienia wspólnie z DOGE "planów redukcji pracowników na dużą skalę”, a także ograniczenia zatrudniania pracowników tylko do "niezbędnych stanowisk".

Czytaj też:

Wolnościowy prezydent wręczył Muskowi symboliczny prezentCzytaj też:

Szczątki rakiety spadły na Polskę. SpaceX wydał ważny komunikat