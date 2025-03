Zełenski zabrał głos. "Jestem wdzięczny prezydentowi Trumpowi"

W piątek wieczorem doszło do awantury z udziałem Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, która zakończyła się zerwaniem rozmów i wyrzuceniem ukraińskiego prezydenta z Białego Domu. Podczas gdy europejscy przywódcy, dyplomaci i politycy solidaryzują się z Zełenskim i zapewniają, że będą dalej wspierać Ukrainę, Biały Dom oskarża Zełenskiego, że nie chce doprowadzić do pokoju.

– On [Zełenski – red.] nie chce dostrzec praktycznej rzeczywistości tej wojny. Ona trwa od lat, jego rodacy giną, a ludzie, którzy fundowali te wysiłki, Amerykanie, mają dość płacenia tych rachunków – powiedziała rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt, cytowana przez stację BBC.

Zełenski: Jestem wdzięczny

Prezydent Ukrainy zabrał głos ws. piątkowego skandalu. Polityk zamieścił wpis na portalu X, w którym podziękował Amerykanom za dotychczasową pomoc.

"Jesteśmy bardzo wdzięczni Stanom Zjednoczonym za całe wsparcie. Jestem wdzięczny prezydentowi Trumpowi, Kongresowi za ich dwupartyjne wsparcie i Amerykanom. Ukraińcy zawsze doceniali to wsparcie, szczególnie w ciągu tych trzech lat pełnoskalowej inwazji" – napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że pomoc Ameryki była kluczowa dla przetrwania jego kraju. "Pomimo trudnego dialogu pozostajemy strategicznymi partnerami. Ale musimy być wobec siebie szczerzy i bezpośredni, aby naprawdę zrozumieć nasze wspólne cele" – dodał.

Co z umową dot. minerałów?

Zełenski zapewnił, że dla niego kluczowe jest poparcie prezydenta Trumpa. – On chce zakończyć wojnę, a nikt nie chce pokoju bardziej niż my do. To my żyjemy tą wojną na Ukrainie. To walka o naszą wolność, o nasze przetrwanie.

"Jesteśmy gotowi podpisać umowę o minerałach i będzie to pierwszy krok w kierunku gwarancji bezpieczeństwa. Ale to nie wystarczy i potrzebujemy czegoś więcej niż tylko tego. Zawieszenie broni bez gwarancji bezpieczeństwa jest niebezpieczne dla Ukrainy. Walczymy od 3 lat, a naród ukraiński musi wiedzieć, że Ameryka jest po naszej stronie" – dodał.

