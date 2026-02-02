Tusk jedzie do Kijowa. "Ukraina nie może zostać sama"

W poniedziałek premier Donald Tusk zapowiedział wizytę w Kijowie, podkreślając, że Ukraina w obecnej sytuacji nie może zostać pozostawiona bez wsparcia. "Na zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego w najbliższych dniach będę w Kijowie. W tym dramatycznym czasie Ukraina nie może pozostać sama" – napisał premier w serwisie X.

Trudna zima i skutki ataków na energetykę

Sytuacja na Ukrainie pozostaje bardzo trudna. W wielu miastach temperatura spada nawet poniżej minus 20 stopni Celsjusza, a dostawy prądu są ograniczone do kilku godzin dziennie. Rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną doprowadziły do poważnych przerw w dostawach energii i ogrzewania, pozostawiając setki tysięcy ludzi bez podstawowych warunków do życia. W wielu regionach mieszkańcy śpią w zimowych ubraniach, a podczas alarmów lotniczych schronienia znajdują m.in. w stacjach metra. Najtrudniejsza sytuacja panuje w dużych miastach, w tym w Kijowie, gdzie okresowo nawet ponad milion odbiorców pozostaje bez prądu.

Polska przekazała Ukrainie sprzęt z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Do Kijowa trafić ma m.in. 379 generatorów oraz 18 nagrzewnic. Równolegle wsparcie zapewnia samorząd Warszawy, który zdecydował o przekazaniu kolejnych 90 generatorów, w tym urządzeń zdolnych zasilać szpitale. Ukraiński Czerwony Krzyż, wspierany przez Polski Czerwony Krzyż, prowadzi ponad 100 punktów grzewczych w Kijowie. Dostarczają one generatory, nagrzewnice, ciepłe posiłki oraz zestawy higieniczne dla najbardziej potrzebujących, w tym osób starszych i samotnych. W działania pomocowe zaangażowanych jest około 250 wolontariuszy i pracowników.

Wsparcie międzynarodowe

Unia Europejska przekazała Ukrainie dodatkowe 50 mln euro na pilne potrzeby energetyczne, wspierając państwową spółkę Naftogaz w zapewnieniu dostaw energii dla gospodarstw domowych i kluczowych usług. Łączne wsparcie UE na zakup gazu na zimę 2025/2026 wynosi obecnie około 977 mln euro.

Według raportów organizacji międzynarodowych w 2026 roku około 10,8 mln osób na Ukrainie, w tym 2,2 mln dzieci, potrzebuje pomocy humanitarnej. Planowane wsparcie obejmuje m.in. działania w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, ochrony dzieci oraz zapewnienia dostępu do wody i systemów sanitarnych.

