"Polityk PO w todze". Ziobro uderza w prokuratora

Wcześniej Dariusz Matecki informował w mediach społecznościowych, że sam udaje się do prokuratury. W środę poseł PiS zrzekł się immunitetu. Jak podkreślił z mównicy sejmowej, jest niewinny, a "siłowo przejęta prokuratura" chce mu postawić zarzuty "na osobiste zlecenie Donalda Tuska". W czwartek Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Mateckiego.

Polityk ma usłyszeć sześć zarzutów, dotyczących m.in. "podjęcia działań w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej polegających na konsultowaniu z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości warunków ofert stowarzyszeń Fidei Defensor oraz Przyjaciół Zdrowia przed formalnym złożeniem tych ofert w konkursie na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości", a także "podjęcia działań w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, zmierzających do wskazania wbrew zasadom ogłoszonego konkursu określonych organizacji jako tych, które mają otrzymać dotację celową". Grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Przeszukanie w mieszkaniu żony Mateckiego

W Szczecinie trwa przeszukanie mieszkania żony posła PiS Dariusza Mateckiego – poinformowała telewizja wPolsce24. Do medialnych doniesień odnieśli się politycy Prawa i Sprawiedliwości.

"Dom Dariusza Mateckiego już 2 razy był przeszukiwany, wszystko było zabezpieczone. A teraz to tylko cyrk i zastraszenie rodziny. Wszystkie granice zostały już przekroczone. To charakterystyczna akurat dla tych POprokuratorów sadystów, którzy dali symbol »N« (niebezpieczna) nigdy nie karanej urzędniczce i znęcali się nam nimi (raport RPO). A funkcjonariusze ABW, których nie ma przecież dużo zamiast bronić bezpieczeństwa zwykłych obywateli odstawiają pokazówki w centrum miasta lub są używani do zastraszania rodziny posła" – skomentował na platformie X Patryk Jaki, europoseł i wiceprezes PiS.

Ziobro: Gdyby Bodnar miał odrobinę honoru, to odsunąłby Ślepokurę od sprawy

W piątek Matecki zdążył post, w którym napisał: "Wczoraj prokurator Dariusz Ślepokura nie miał czasu mnie przesłuchać, mimo deklaracji nie odpowiedział też na próby kontaktu, może dzisiaj ktoś mnie przesłucha? Na godz. 9 ponownie stawię się w Prokuraturze Krajowej".

Do działań wspomnianego prokuratora odniósł się podczas konferencji prasowej poseł PiS Zbigniew Ziobro.

– To tak naprawdę jest polityk PO w todze prokuratura – stwierdził były minister sprawiedliwości.

Jak podkreślił, "zgodnie z obowiązującą ustawą o prokuraturze, gdyby pan prokurator generalny miał odrobinę honoru i godności i szanował odrobinę prawo, do którego tak często i chętnie się odwołuje, to wówczas odsunąłby pana prokuratura Ślepokurę i powierzył sprawę jednemu z wielu tysięcy prokuratorów, którzy mogliby ją prowadzić".

Czytaj też:

"Państwo autorytarne". Politycy PiS o zatrzymaniu MateckiegoCzytaj też:

"Zatrzymanie było konieczne". Prokuratura o sprawie posła PiS