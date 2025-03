"Kompromitacja prokuratury". Czarnek broni Mateckiego

Poseł PiS Dariusz Matecki został w piątek rano zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdy był w drodze do prokuratury. W czwartek Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PiS, który dzień wcześniej sam zrzekł się immunitetu.

Śledczy zarzucają mu pobieranie pensji w ramach fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych i nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości.

Łącznie parlamentarzyście postawiono sześć zarzutów. "Obejmują one m.in. współdziałanie z innymi osobami w ustawianiu konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i w przywłaszczeniu kilkunastu milionów złotych, pranie brudnych pieniędzy, współdziałanie z dyrektorami Lasów Państwowych w fikcyjnym i pozornym zatrudnieniu oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej okoliczności związanych z wykonywaniem pracy" – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Areszt dla Mateckiego. Prokuratura zabrała głos

Prokurator Piotr Woźniak z Prokuratury Krajowej przekazał, że według sądu zebrany w sprawie materiał dowodowy uprawdopodabnia czyny, jakie zarzuca się posłowi, a także istnieje obawa matactwa ze strony podejrzanego i zagrożenie wymierzeniem wysokiej kary pozbawienia wolności.

Jak przekazał Woźniak, Matecki trafił z sądu do aresztu śledczego Warszawa-Służewiec. Zdaniem prokuratora, postępowanie dowodowe jest zaawansowane na tyle, by w ciągu dwóch miesięcy dobiegło końca.

Prokuratura domagała się w swoim wniosku zastosowania trzymiesięcznego aresztowania dla posła PiS. Ostatecznie skończyło się na decyzji o dwumiesięcznym areszcie. Obrońca Dariusz Mateckiego mec. Kacper Stukan już zapowiedział złożenie zażalenia od postanowienia sądu.

Czarnek: Sędzia wsadza młodego człowieka bez dowodów

Sytuację skomentował publicysta "Do Rzeczy" Cezary Gmyz.

"Wszyscy sędziowie i prokuratorzy oraz wykonawcy i beneficjenci ich poleceń biorący udział w obecnym bezprawiu po upadku obecnego reżimu zostaną osądzeni i karnie usunięci z zawodu oraz pozbawieni praw emerytalnych. W trybie sądu 24 godzinnego" – napisał dziennikarz na portalu X.

Wpis Gmyza udostępnił poseł PiS Przemysław Czarnek.

"Jeżeli sędzia wsadza do więzienia na 2 miesiące młodego człowieka, ojca rodziny, BEZ DOWODÓW popełnienia przestępstwa, co więcej, PRZY KOMPROMITACJI PROKURATURY, transmitowanej na żywo w zeszłą środę, no to... #StopPatoWładzy Tuska #SolidarnizMateckim" – napisał parlamentarzysta.

