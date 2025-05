Kijów: W postawie Trumpa wobec Ukrainy widać zmianę

Jak powiedział przewodniczący Komisji Polityki Zagranicznej i Współpracy Międzyparlamentarnej Rady Najwyższej Ukrainy Ołeksandr Mereżko, po podpisaniu umowy mineralnej Kijów widzi zmianę w podejściu prezydenta USA Donalda Trumpa do Ukrainy.

– Z politycznego punktu widzenia uważam, że podpisanie tej umowy jest sukcesem. Widać to po zmianie w postawie Trumpa. Dzisiaj pojawiło się oświadczenie, że jest gotowy sprzedać Ukrainie broń za 50 milionów dolarów, więc widzimy pewne zmiany – zauważył.

Dodał, że wcześniej mówiono, iż celem podpisania umowy wydobywczej było uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa.

– A teraz, jak rozumiem, celem jest, aby administracja Trumpa była bardziej przychylna Ukrainie i nadal udzielała pomocy. I w pewnym stopniu można to nazwać polityczną gwarancją bezpieczeństwa. Musimy wziąć pod uwagę światopogląd Trumpa, jak on postrzega tę umowę. On widzi to w ten sposób: teraz będą amerykańskie interesy na Ukrainie, które trzeba chronić – podkreślił Mereżko.

Jego zdaniem daje to Trumpowi argumenty przed wyborcami o konieczności udzielenia pomocy Ukrainie.

Umowa mineralna podpisana

Dziś wieczorem USA i Ukraina podpisały umowę o wspólnym zagospodarowaniu ukraińskich zasobów naturalnych. Minister gospodarki Julia Swyrydenko wyjaśniła, że wiąże się to z utworzeniem Amerykańsko-Ukraińskiego Funduszu Inwestycyjnego na rzecz Odbudowy.

Zaznaczono, że podpisane porozumienie nie wspomina o żadnych zobowiązaniach Ukrainy wobec Stanów Zjednoczonych. Wdrożenie umowy pozwoli obu krajom na zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez równą współpracę i inwestycje.

Po podpisaniu umowy prezydent USA Donald Trump po raz pierwszy zatwierdził sprzedaż broni Ukrainie. Departament Stanu USA złożył w Kongresie zawiadomienie dotyczące licencji na eksport broni na Ukrainę. Według strony internetowej Kongresu, kwota kontraktu wynosi 50 milionów dolarów.

