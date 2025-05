Vance: Istnieje duża przepaść między żądaniami Ukrainy i Rosji

Wiceprezydent USA J.D. Vance stwierdził, że pomimo wzajemnych oświadczeń o gotowości do zawarcia pokoju, nadal istnieje "bardzo duża rozbieżność” między stanowiskami Ukrainy i Rosji. W wywiadzie dla Fox News Digital Vance zauważył, że administracja Trumpa próbuje zakończyć wojnę.

– Chciałby doprowadzić do długoterminowego rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, w którym nie ginęłoby co tydzień 5000 osób po obu stronach – powiedział Vance.

Według niego, pierwszym krokiem do zakończenia wojny jest otrzymanie propozycji pokojowych od obu stron.

– I tak się stało. Ukraińcy powiedzieli: "To jest to, czego chcemy”. Rosjanie powiedzieli: "Tego właśnie chcemy”. A teraz zadaniem dyplomacji jest próba, aby jakoś zbliżyć te dwie strony. Jest bardzo duża przepaść między tym, czego chcą Rosjanie, a tym, czego chcą Ukraińcy – tłumaczył wiceprezydent.

Jaki pokój na Ukrainie?

Media przypominają, że Władimir Putin ogłosił niedawno tymczasowe zawieszenie broni od 8 do 11 maja. Prezydent Ukrainy je odrzucił. Z kolei Stany Zjednoczone forsują propozycję zamrożenia konfliktu na linii frontu, co pozostawiłoby część wschodniej Ukrainy pod kontrolą Rosji i uniemożliwiłoby Kijowowi przystąpienie do NATO. Warunki gwarancji bezpieczeństwa nie są na razie znane.

Prezydent USA Donald Trump wyraża coraz większe poirytowanie opóźnieniami w tym procesie. Poddał w wątpliwość szczerość Putina po nowych atakach Rosji na Ukrainę.

– Mam duże zaufanie do Kongresu. Mam pewne zaufanie do naszych międzynarodowych partnerów. Zobaczymy, jak to się potoczy – powiedział Vance, komentując perspektywy działań dyplomatycznych w ciągu najbliższych 100 dni.

Dziennikarze przypominają, że 23 kwietnia w Londynie odbyły się spotkania z doradcami do spraw bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej z "koalicji chętnych” państw członkowskich oraz ze specjalnym przedstawicielem USA Keithem Kelloggiem. Strony wyraziły swoje poglądy i z szacunkiem zaakceptowały stanowiska partnerów.

