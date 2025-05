Umowa surowcowa USA-Ukraina podpisana. "Kijów decyduje, co będzie wydobywane"

O sprawie najpierw poinformował Bloomberg, a następnie pojawiły się oficjalne potwierdzenia ze strony obu państw.

"Stany Zjednoczone potwierdzają swoje zaangażowanie w długoterminowy pokój na Ukrainie i uznają wkład Ukrainy w globalne bezpieczeństwo" – przekazał wicepremier i minister gospodarki Ukrainy Julia Swyrydenko. "To umowa, która potwierdza zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo, odnowę i odbudowę Ukrainy" – dodała.

twitter

"W imieniu rządu Ukrainy podpisałam umowę o utworzeniu Funduszu Inwestycyjnego Stanów Zjednoczonych i Ukrainy na rzecz Odbudowy. Wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi tworzymy Fundusz, który będzie przyciągał globalne inwestycje do naszego kraju. Umowa jest zgodna z Konstytucją i nie zmienia kierunku integracji europejskiej. Dokument jest zgodny z prawem krajowym i nie jest sprzeczny z żadnymi zobowiązaniami międzynarodowymi Ukrainy" — czytamy we wpisach Julii Swyrydenko.

Wicepremier podkreśliła w swoim oświadczeniu, że zawarte porozumienie świadczy o tym, że Stany Zjednoczone "wyrażają chęć przyczynienia się do osiągnięcia długotrwałego pokoju w Ukrainie i uznają wkład, jaki Ukraina wniosła w bezpieczeństwo globalne, rezygnując ze swojego arsenału nuklearnego".

Swyrydenko zapewnia, że na mocy umowy to Ukraina będzie decydować, gdzie i co wydobywać, również podglebie ma pozostać własnością państwa. Wicepremier podziękowała "wszystkim, którzy pracowali nad zawarciem umowy i sprawili, że stała się ona bardziej wartościowa. Teraz jest to dokument, który może zapewnić sukces obu naszym krajom – Ukrainie i Stanom Zjednoczonym".

USA: Współpraca i odbudowa Ukrainy

Również strona amerykańska potwierdza podpisanie umowy. "30 kwietnia Stany Zjednoczone i Ukraina podpisały umowę o utworzeniu Funduszu Inwestycyjnego na rzecz Odbudowy Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. W uznaniu znacznego wsparcia finansowego i materialnego, jakiego naród Stanów Zjednoczonych udzielił obronie Ukrainy od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji, to partnerstwo gospodarcze umożliwia naszym dwóm krajom współpracę i wspólne inwestowanie, aby zapewnić, że nasze wspólne aktywa, talenty i możliwości przyspieszą odbudowę gospodarczą Ukrainy" – przekazał Departament Skarbu USA w oficjalnym komunikacie

Podkreślono, że Departament Skarbu i Amerykańska Międzynarodowa Korporacja Finansowania Rozwoju będą współpracować z rządem Ukrainy w celu sfinalizowania zarządzania programem i zacieśnienia partnerstwa.

Bessent: Jasny sygnał dla Rosji

— Dzięki niestrudzonym wysiłkom prezydenta Trumpa na rzecz zapewnienia trwałego pokoju, z przyjemnością ogłaszam podpisanie dzisiejszej historycznej umowy o partnerstwie gospodarczym między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą ustanawiającej Fundusz Inwestycyjny na rzecz Odbudowy Stanów Zjednoczonych i Ukrainy — powiedział sekretarz skarbu USA Scott Bessent. – Ta umowa jasno sygnalizuje Rosji, że administracja Trumpa jest zobowiązana do procesu pokojowego skoncentrowanego na wolnej, suwerennej i prosperującej Ukrainie w perspektywie długoterminowej – dodał.

Podkreślił też, że żadne państwo, które finansowało rosyjską machinę wojenną, nie będzie mogło skorzystać na umowie.

Czytaj też:

Tusk i inni przywódcy odrzucili propozycję ZełenskiegoCzytaj też:

Trump uważa, że Putin nie zajmie całej Ukrainy. Prezydent USA podał zaskakujący powód