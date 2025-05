Rostisław Szorochow w swoim felietonie na łamach portalu prokremlowskiej agencji Regnum odniósł się do słów Borisa Słuckiego. Słucki jest liderem Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (LDPR). Nazwa ugrupowania mylić nie może. W rzeczywistości jest to partia populistów i nacjonalistów, pełniąca rolę systemowej opozycji, kontrolowanej przez Kreml ("na prawo od Putina" – tak można określić ideowy kierunek partii). Jej założycielem i wieloletnim przewodniczącym był Władimir Żyrinowski – słynący z radykalnych wypowiedzi, ale także z tego, że jakoby mówi to, co Putin myśli, ale czego nie wypada mu powiedzieć.

1 maja LDPR zorganizował wiec w moskiewskiej dzielnicy Kotielniki, znanej ostatnio z tego, że dochodzi tam do ekscesów z udziałem nielegalnych imigrantów.