Macron zapowiada wspólne polsko-francuskie ćwiczenia wojskowe

Premier Donald Tusk i prezydent Francji Emmanuel Macron podpisali w piątek w Nancy traktat polsko-francuski. Dokument zawiera klauzulę wzajemnego wsparcia w przypadku ataku na któreś z naszych państw. Po jego podpisaniu nastąpiło podpisanie drugiego dokumentu, dotyczącego współpracy w zakresie cywilnej energetyki jądrowej.

Wspólne ćwiczenia wojskowe

W trakcie konferencji prasowej po podpisaniu traktatu prezydent Francji zapowiedział wspólne ćwiczenia wojskowe.

– Ważne jest nie tylko to, że można było się oprzeć na nas, ale chodzi o strategiczną anatomię i wszystko, co jest niezbędne. Chcemy, żeby to wszystko było europejskie i chcemy współpracować z naszym sojusznikiem amerykańskim – powiedział Macron.

– Jeśli chodzi o życzenie współpracy z sojusznikami, to nie jest to samo co uzależnienie od nich. Właśnie o to w tym wszystkim chodzi i tak chcę, żeby wszystkie rządy Europy tak do tego podchodziły, właśnie do tego przyczyniamy się, podpisując ten traktat. I rzeczywiście mamy zamiar zorganizować wspólne ćwiczenia pomiędzy naszymi siłami specjalnymi – dodał francuski prezydent.

Nowe możliwości

Tusk przed wylotem do Francji mówił o najważniejszych punktach traktatu. Według niego, umowa otwiera wiele nowych możliwości – mówi również o pogłębionej współpracy w obszarze rolnictwa czy wspólnej obecności Polski i Francji w przestrzeni kosmicznej. – Postanowiliśmy, że te ambitne cele będą realizowane – dodał.

Premier zapowiedział, że wraz z prezydentem Macronem będą podejmować różne inicjatywy m.in. na rzecz sprawiedliwego pokoju na Ukrainie i wzmocnienia możliwości obronnych UE, w tym ochrony jej granic.

– Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to jest naprawdę przełomowy moment w naszej historii. Polska od dzisiaj będzie w dużo lepszej pozycji niż kiedykolwiek w ostatnich kilkudziesięciu latach. Nie mam co do tego wątpliwości – przekonywał szef rządu.

Czytaj też:

Tusk ujawnia szczegóły traktatu z Francją. "Zawiera klauzulę"