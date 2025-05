"Mam trzy wiadomości". Stanowcze słowa Macrona pod adresem Rosji

W sobotę premier Donald Tusk, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer składają wizytę w Kijowie. Europejscy liderzy spotkają się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Będą rozmawiać o tzw. koalicji chętnych. Jest to grupa, która powstała 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy, zapewnienia jej stałego dostępu do broni oraz podejmowania działań zmierzających do zakończenia wojny. Należą do niej 33 państwa, głównie europejskie, ale także Australia, Nowa Zelandia, Japonia i Turcja.

"Koalicja chętnych" umożliwia krajom członkowskim NATO wspólne działania poza formalną strukturą Sojuszu Północnoatlantyckiego, co pozwala uniknąć potencjalnego weta państw, które nie chcą angażować się w przedsięwzięcia militarne na rzecz walczącej z Rosją Ukrainy.

Macron: Zwiększymy presję na Rosję

"Wracając do Kijowa, moje pierwsze myśli kierują się ku narodowi ukraińskiemu. Przez ponad trzy lata staliście z podziwu godną odwagą. Za waszą ziemię. Za waszą wolność. Dla Europy. Stawką jest bezpieczeństwo naszego kontynentu. W obliczu agresji Rosji nasza odpowiedź musi być zbiorowa. Wizyta ta odbywa się wspólnie z Niemcami, Polską i Wielką Brytanią" – napisał na platformie X Emmanuel Macron.

"Mam trzy wiadomości. Po pierwsze pokój. Sprawiedliwy i trwały pokój zaczyna się od pełnego i bezwarunkowego zawieszenia broni. To jest propozycja, którą przedstawiamy Stanom Zjednoczonym. Ukraina przyjęła ją 11 marca. Rosja jednak zwleka, stawia warunki wstępne, gra na czas i kontynuuje swoją wojnę inwazyjną. Jeśli Moskwa będzie nadal przeszkadzać, zwiększymy presję – razem, jako Europejczycy i w ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi" – wskazał prezydent Francji.

"Po drugie, suwerenność. Porozumienie pokojowe, które ma zostać zawarte, musi gwarantować bezpieczeństwo Ukrainy. Nad tym pracowaliśmy – w Paryżu, w Londynie, a teraz tutaj, w Kijowie. Robimy postępy razem. Na koniec przyszłość. Ukraina walczy o swoich ludzi, ale także o europejski ideał, w który wszyscy wierzymy. Naszym celem jest wolna, silna, prosperująca i europejska Ukraina" – czytamy.

twitterCzytaj też:

Tusk przybył do Kijowa. "Przed nami ważny dzień"Czytaj też:

Trump do Putina i Zełenskiego: Zakończcie tę głupią wojnę