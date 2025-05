Błaszczak: Czy to oznacza przygotowywanie do wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę?

W sobotę premier Donald Tusk, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer składają wizytę w Kijowie. Europejscy liderzy spotkają się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Będą rozmawiać o tzw. koalicji chętnych. Jest to grupa, która powstała 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy, zapewnienia jej stałego dostępu do broni oraz podejmowania działań zmierzających do zakończenia wojny. Należą do niej 33 państwa, głównie europejskie, ale także Australia, Nowa Zelandia, Japonia i Turcja.

"Koalicja chętnych" umożliwia krajom członkowskim NATO wspólne działania poza formalną strukturą Sojuszu Północnoatlantyckiego, co pozwala uniknąć potencjalnego weta państw, które nie chcą angażować się w przedsięwzięcia militarne na rzecz walczącej z Rosją Ukrainy.

Błaszczak stawia pytanie w związku z wizytą Tuska w Kijowie

Były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak skomentował wizytę w Kijowie szefa polskiego rządu. "Tusk w Kijowie w ramach koalicji chętnych? Czy to oznacza przygotowywanie do wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę?" – zapytał na platformie X.

"Kosiniak-Kamysz wprost mówił o tym, że do wysłania wojsk potrzebne jest postanowienie prezydenta. Czyli Trzaskowski. Bo ani prezydent Andrzej Duda, ani Karol Nawrocki się na to nigdy nie zgodzą" – napisał przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.

Polscy żołnierze na Ukrainie? Sondaż nie pozostawia złudzeń

Ankieterzy Instytutu Badań Pollster w sondażu dla "Super Expressu", przeprowadzonym pod koniec marca, sprawdzili, czy Polacy zgadzają się na ewentualne wysyłanie polskich wojsk na Ukrainę. "Jeżeli europejskie kraje będą wysyłały swoich żołnierzy do Ukrainy w ramach misji pokojowej, to czy Polska powinna do nich dołączyć i również wysłać żołnierzy?" – zapytano respondentów.

62 proc. badanych jest przeciwna wysyłaniu polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy z misją pokojową. 26 proc. pytanych zgadza się, by wysłać na Ukrainę polskie wojsko. Natomiast 12 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej sprawie.

