Dziwna sytuacja z Tuskiem. Zandberg: MSZ powinno to gruntownie wyjaśnić

W sobotę do Kijowa przyjechali przywódcy Polski, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Tam spotkali się z Wołodymyrem Zełenskim, a następnie odbyli rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jak ogłosił ukraiński prezydent, Kijów jest gotowy na 30-dniowe zawieszenie broni bez warunków wstępnych. Jeżeli zawieszenia broni nie będzie, Zachód ma zwiększyć sankcje na Kreml.

Ze zdjęć publikowanych w sieci wynika, że polski premier podróż do stolicy Ukrainy odbył osobno, a trzej pozostali przywódcy wspólnie. Według opozycji to dowód, że Donald Tusk nie jest równorzędnym partnerem dla krajów zachodnich.

Zandberg: MSZ powinno to wyjaśnić

Adrian Zandberg określił całą sytuację z podróżą premiera Tuska do Kijowa jako "dziwną". Polityk uważa również, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno wyjaśnić całą sprawę.

– Pytanie, czy my w takiej sytuacji [gdy pociąg podstawia strona ukraińska – przyp. red.], nie mamy nic do powiedzenia? Mnie to, powiem szczerze, dziwi, bo wydaje mi się, że polskie służby, polska dyplomacja i instytucje, które zawiadują polską polityką międzynarodową, powinny dbać jednak o to, żeby takich niefortunnych sytuacji unikać – powiedział.

– Sytuacja, w której Polska jedzie innym wagonem, niż ci, którzy odgrywają istotną rolę w relacjach międzynarodowych […] nie jest sytuacją dobrą. Ja nie będę tutaj stawiać bardzo twardych i zdecydowanych tez, bo […] nie znam szczegółów, ale wydaje mi się, że MSZ powinien to gruntownie wyjaśnić i także zasygnalizować naszym ukraińskim partnerom, że tego typu gesty nie powinny się wydarzać w przyszłości – dodał.

Przypomnijmy, że rzecznik MSZ wyjaśniał, iż osobna podróż szefa polskiego rządu wynika z faktu, że pociąg podstawiła strona ukraińska.

Czytaj też:

Tak Polacy zagłosują w pierwszej turze wyborów. Nowy sondaż prezydenckiCzytaj też:

Zandberg przypomniał słowa Mentzena. "Likwidacja 13. i 14. emerytury"