Hołownia skłamał podczas debaty. "Dlaczego oni boją się naszych bohaterów?"

Podczas poniedziałkowej debaty prezydenckiej Marek Jakubiak zapytał Szymona Hołownię o jego stosunek do polityki historycznej, którą – jak stwierdził – "piszą nam Niemcy". – Nie mam takiego wrażenia. Natomiast musimy ułożyć relacje z Niemcami, bo są naszym sąsiadem i nic się w tej sprawie nie zmieni – odparł marszałek Sejmu.

Jakubiak wskazał, że przedstawiciele Polski 2050 Szymona Hołowni, którzy odpowiadają za Ministerstwo Klimatu i Środowiska, "wyrwali znak Polski Walczącej ze ścian i wyrzucili". – Bo był remont. I wrócił na swoje miejsce – przekonywał kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta. – Nie wrócił – podkreślił Jakubiak. – Wrócił – zapewnił jeszcze raz Hołownia. Jednak jak się okazało, skłamał.

Przypomnijmy, że w styczniu 2024 r. posłowie opozycji ujawnili, iż w siedzibie resortu klimatu i środowiska usunięto tablice poświęcone Żołnierzom Wyklętym oraz znak Polski Walczącej. Przedstawiciele ministerstwa tłumaczyli, że tablice miały zostać zdemontowane tymczasowo na okres remontu.

Hołownia skłamał. Znak Polski Walczącej nie wrócił na swoje miejsce

"Zakończyłem kontrolę w Min. Klimatu, Marsz. Hołownia kłamie:(, tablice i znak nie wróciły na swoje miejsce. Pani Dyrektor powiedziała że znak Polski Walczącej i zdjęcia rtm Pileckiego, Fieldorfa »Nila« i »Inki« są w Radomiu" – poinformował we wtorek na platformie X poseł koła Wolni Republikanie Jarosław Sachajko. "Dlaczego oni boją się naszych bohaterów?" – zapytał.

"Tablica ze znakiem Polski Walczącej, której nieudolnie szukał dziś rano poseł Sachajko, była niegdyś powieszona w zamkniętym pomieszczeniu na końcu korytarza strefy wyłączonej ze swobodnego poruszania się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Teraz, jak przystało na tak ważny symbol naszej historii, jest eksponowana w Sali Historii Radomsko-Kieleckiej RDLP. Dodam, że niemal takie same tablice pamiątkowe od lat, niezmiennie mieszczą się w holu głównym ministerstwa (zdjęcie z dziś)" – napisała minister klimatu Paulina Hennig-Kloska.

"Niestety muszę jednocześnie poinformować państwa, że poseł Jarosław Sachajko wtargnął dziś do budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska, łamiąc zasady bezpieczeństwa, terroryzując naszych pracowników i taranując ochronę. To skandaliczne zachowanie, niegodne parlamentarzysty. Będę składać skargę na Pana Posła do Marszałka Szymona Hołowni, bo takie zachowanie nie może się powtarzać. Kampania wyborcza, to nie film kryminalny" – dodała polityk Polski 2050.

