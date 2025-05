Mentzen odpowiada Czarnkowi. Stanowcze słowa

Historia mężczyzny, który przekazał swoje mieszkanie Nawrockiemu, a sam znalazł się w DPS-ie wywołała wielkie emocje. Sławomir Mentzen opublikował na platformie X kilka wpisów, w których odniósł się do sprawy. Jego zdaniem prezes IPN "zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą".

Na jego słowa zareagował poseł PiS Przemysław Czarnek. – Sławku, opanuj się, Sławku opanuj się, tak mogę powiedzieć tutaj w Trójce – powiedział na antenie radiowej "Trójki" były szef MEiN.

Mentzen: Jestem cały czas opanowany

Na jego słowa zareagował sam zainteresowany. Sławomir Mentzen przypomniał o rozmowie z Karolem Nawrockim na kanale Rymanowski Live.

– Jestem cały czas opanowany, opanować to się powinien Przemysław Czarnek. Ja oglądałem jego konferencję prasową na chwilę przed wywiadem Karola Nawrockiego (...), który to wywiad pogrążył Karola Nawrockiego – powiedział Mentzen. – On wtedy w bardzo zdecydowany sposób mówił rzeczy, które się zdezaktualizowały po jakiejś godzinie czy dwóch, więc jeżeli ktoś się tu powinien opanować, to myślę, że raczej Przemysław Czarnek – dodał.

Kandydat Konfederacji ponownie nawiązał do sprawy nabycia kawalerki Jerzego Ż. przez Karola Nawrockiego.

– Nieładnie to się zachował Karol Nawrocki. To on wykorzystał trudny moment Jerzego Ż. Natomiast nieładnie również się zachował względem mnie Przemysław Czarnek, kiedy powielał tę propagandę, że chcę wprowadzić jakieś płatne studia i przeze mnie studenci będą musieli płacić na studia. Więc jeżeli mój gest był naganny, to gest Przemysława Czarnka również – powiedział Sławomir Mentzen.

Jak wygląda poparcie dla kandydatów? Nowy sondaż

Rafał Trzaskowski utrzymuje pozycję lidera w wyścigu o fotel prezydencki. Jak wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", kandydat Koalicji Obywatelskiej może liczyć na 32,3 proc. poparcia. To spadek aż o 3,9 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem tej samej pracowni. Na popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego chce głosować 25,2 proc. ankietowanych. W kwietniu było to 22,6 proc.

Kolejne pozycje w prezydenckim wyścigu zajmują: Sławomir Mentzen (Konfederacja) – 11,2 proc., Szymon Hołownia (Polska 2050 – Trzecia Droga) – 7,9 proc., Magdalena Biejat (Nowa Lewica) – 5,5 proc., Adrian Zandberg (Razem) – 4,1 proc., Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) – 2,5 proc., Krzysztof Stanowski (dziennikarz, założyciel Kanału Zero) – 2,4 proc., Joanna Senyszyn (była poseł SLD) – 1 proc., Marek Jakubiak (Wolni Republikanie) – 0,9 proc., Artur Bartoszewicz (ekonomista z SGH) – 0,5 proc., Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy) – 0,1 proc. oraz Maciej Maciak (Ruch Dobrobytu i Pokoju) – 0 proc.

6,4 proc. uczestników badania nie wie jeszcze, na kogo odda głos w niedzielnym głosowaniu.

Czytaj też:

Mentzen: Obawiam się, że to się może wydarzyćCzytaj też:

"Aktywistka" Ostatniego Pokolenia zadała pytanie Mentzenowi. Odpowiedział jednym słowem