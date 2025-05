"Złudne poczucie przewagi". Kaczyński ostrzega PiS

W liście Kaczyński podkreślił, że Karol Nawrocki osiągnął bardzo dobry wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich. "To wyraz poparcia, zaufania i nadziei, jaką Polacy wiążą z bliską nam wizją państwa" – napisał.

Następnie prezes PiS zaznaczył, że "nic nie jest rozstrzygnięte", a zwycięstwo w drugiej turze zależy od determinacji członków partii. "Dziś historia daje nam szansę, ale nie podaruje nam zwycięstwa – musimy o nie walczyć" – wskazał.

Polityk podkreślił, że druga strona stosuje "brudne chwyty i nielegalne metody". "To nierówne starcie – ale możemy wygrać! Wszystko jest w naszych rękach!" – zapewnia.

Kaczyński przekonuje, że PiS "nie walczy tylko o prezydenturę", ale o "Polskę" oraz przyszłość kraju. "Walczymy o to, by Polska była silna, dumna, sprawiedliwa i bezpieczna. By była państwem, w którym chcemy żyć, pracować, realizować swoje cele, ambicje i marzenia. Polska może taka być – i będzie, jeśli wygramy!" – przekonywał.

Kogo poprą wyborcy Brauna i Hołowni?

W I turze wyborów prezydenckich, która miała miejsce 18 maja najwięcej głosów zdobył Rafał Trzaskowski (31,36 proc.), a tuż za nim uplasował się Karol Nawrocki (29,54 proc.). Obaj politycy zmierzą się w II turze, która odbędzie się 1 czerwca.

Dla wyniku każdego z kandydatów kluczowe jest przyciągnięcie jak największej liczby głosów od swoich przeciwników, którzy nie weszli do kolejnego etapu głosowania. Wczoraj ukazał się sondaż pokazujący, na kogo swój głos oddadzą wyborcy Sławomira Mentezna i Adriana Zandberga. W piątek opublikowano badanie, które pokazuje, co zrobią głosujący na Grzegorza Brauna i Szymona Hołownię.

54,1 proc. osób, które w I turze poparło Grzegorza Brauna zamierza oddać głos w II turze wyborów na Karola Nawrockiego. Z kolei 12,5 proc. chce zagłosować na Rafała Trzaskowskiego. Oznacza to, że popierany przez PiS kandydat zyskałby 672 418 głosów, a kandydat Koalicji Obywatelskiej – 155 365 osób.

10,4 proc. wyborców weźmie udział w II turze wyborów prezydenckich, ale nie wie jeszcze, na kogo zagłosują. Aż 23 proc. nie weźmie udziału w głosowaniu.

Jak wygląda sytuacja w elektoracie Szymona Hołowni? 73,8 proc. jego wyborców (722 754 osób) poprze Rafała Trzaskowskiego, a 10,9 proc. (106,6 tys.) – Karola Nawrockiego. 10,9 proc. nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje. Tylko 4,4 proc. nie zamierza głosować.

Badanie UCE Research zostało przeprowadzone w dniach 19-20 maja metodą CAWI na próbie 1011 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. 871 badanych wzięło udział w I turze wyborów na prezydenta RP.

