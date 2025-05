Kaczyński zamieścił mocny wpis. "Czas zatrzymać to ZŁO"

Dwa dni temu w środę Karol Nawrocki opublikował nowe nagranie, promujące wydarzenie. – Zapraszam Cię do wspólnego marszu za Polskę. Już w najbliższą niedzielę pokażmy, że chcemy Polski ambitnej, dumnej i bezpiecznej. Bez nielegalnych migrantów. Polski szanującej wolność obywateli. Bez cenzury i bez jednowładztwa Donalda Tuska. Spotkajmy się wszyscy 25 maja o godz. 12 przy rondzie gen. de Gaulle'a w Warszawie. Bądźmy za Polską, do zobaczenia – mówi kandydat wspierany przez PiS.

Teraz do udziału w marszu zachęca prezes PiS. "Czas na pełną mobilizację! Po wielu miesiącach brutalnej, nieuczciwej kampanii czas zatrzymać to ZŁO, jakiego jesteśmy świadkami niemalże każdego dnia. Spotkajmy się na Marszu Za Polską i pokażmy, że zależy nam na Polsce silnej, bezpiecznej i ambitnej. Polsce naszych marzeń. Wszystkie ręce na pokład! Bez zaangażowania nie będzie sukcesu. Do zobaczenia w najbliższą niedzielę o g. 12:00 na Marszu w Warszawie. Do zwycięstwa!" – napisał polityk.

Marsz Trzaskowskiego

Co ciekawe, w tym samym czasie w stolicy odbędzie się konkurencyjny marsz Rafała Trzaskowskiego. "Wielki Marsz Patriotów" ma rozpocząć się w niedzielę o godz. 12 na placu Bankowym i przejdzie ulicą Marszałkowską na plac Konstytucji. Udział w nim zapowiedzieli m.in. premier Donald Tusk, Rafał Trzaskowski, a także wicepremier i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, czy marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreślał w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że marsz KO ma być "ostatnim ogromnym akcentem mobilizacyjnym przed wyborami".

Oba marsze odbędą się na tydzień przed drugą turą wyborów prezydenckich.

Druga tura dla Nawrockiego. Nowy sondaż

W niedzielnych wyborach prezydenckich kandydat KO zdobył 31,36 proc. głosów. Z kolei wspierany przez PiS Karol Nawrocki uzyskał 29,54 proc. poparcia. 1 czerwca odbędzie się druga tura głosowania. To wtedy rozstrzygnie się, kto przez kolejne 5 lat będzie nowym lokatorem Pałacu Prezydenckiego.

"Po zakończeniu pierwszej tury wyborów prezydenckich OGB prezentuje sondaż II tury z 16 maja 2025 roku. Wyniki pokazują, jak kształtuje się poparcie dla kandydatów przed decydującym starciem 1 czerwca" – czytamy w komunikacie OGB. Z badania wynika, że w drugiej turze Karol Nawrocki wygrywa z wynikiem 51,5 proc. Rafał Trzaskowski może liczyć na 48,5 proc. głosów wyborców.

