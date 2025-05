Nowa Lewica popiera Trzaskowskiego. Padło ostrzeżenie przed faszyzmem

Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń ogłosili, że Nowa Lewica popiera kandydaturę Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. – Wybór jest oczywisty – przekonywał Robert Biedroń. Formacja ma ponadto wziąć udział w niedzielnym marszu poparcia dla Rafała Trzaskowskiego w Warszawie.

Anna Maria Żukowska z Lewicy stwierdziła, że Nawrocki jest tak naprawdę Konfederatą a nie PiSowcem. – Karol Nawrocki to już nie jest ten prosocjalny PiS, o którym mówiło się w poprzedniej kadencji. To nie jest Andrzej Duda. On podpisał się pod programem Mentzena, to jest konfederata – powiedziała Anna Maria Żukowska. – Idę na ten marsz, bo Karol Nawrocki zagraża moim prawom, prawom mojej córki – podkreślila.

Jak dodała, kandydatka Lewicy, Magdalena Biejat, też poparła w II turze Rafała Trzaskowskiego. – Albo mamy do czynienia z kandydatem, który nasz kraj będzie ciągnął w kierunku faszyzmu, albo kandydata, który nie będzie blokował praw kobiet, nie będzie promował wyjścia z UE. Który nie jest kandydatem idealnym — niestety, Rafale, nie jesteś z lewicy – dodała.

Marsz Trzaskowskiego. Tusk zabierze głos?

W niedzielę 25 maja, w centrum Warszawy odbędzie się również marsz organizowany przez Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Przemarsz wystartuje o godz. 12:00 z placu Bankowego. Jego uczestniczy przejdą ulicą Marszałkowska na plac Konstytucji, gdzie ma przemawiać kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

Udział w wydarzeniu zapowiedzieli m.in. Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Szymon Hołownia. Jak ustaliła Wirtualna Polska, najprawdopodobniej premier zabierze głos na początku marszu. "Koalicja rządząca uznaje, że klucz do sukcesu Trzaskowskiego leży w maksymalnej mobilizacji elektoratu całej koalicji 15 października, więc lista mówców będzie dłuższa" – czytamy.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca.

