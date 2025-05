"Gość specjalny" na marszu Trzaskowskiego. "Za tydzień wygra cała Polska"

W niedzielę rano premier Donald Tusk spotkał się w KPRM z prezydentem-elektem Rumunii Nicusorem Danem. Rumuński polityk wziął również udział w "Wielkim Marszu Patriotów", organizowanym przez sztab kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego.

– Jest dzisiaj z nami gość specjalny: prezydent-elekt Rumunii, prezydent Dan, który pokazał jak wygrywać, który pokazał, że można wygrać z kłamstwem, populizmem, propagandą, że można wygrywać, jeśli jest się wiernym prawdzie. I wygramy, bo jesteśmy wierni prawdzie – mówił prezydent Warszawy.

Prezydent-elekt Rumunii ze wsparciem dla Trzaskowskiego

Dan zabrał głos ze sceny tuż po Trzaskowskim. – Witaj, Warszawo! Witaj, Polsko! Przyjechałem dziś do Warszawy, ponieważ mamy te same wartości i te same priorytety. Przyjechałem, aby podziękować ci za wsparcie, jakiego Polska zawsze udzielała Rumunii na naszej drodze europejskiej. Bardzo dziękuję również panu premierowi Donaldowi Tuskowi za wsparcie dla europejskiej Rumunii, skierowane przez niego przed wyborami prezydenckimi tydzień temu – powiedział.

– Wartości, w które wierzymy, to demokracja, wolność, państwo prawa, wolność słowa. W wyborach chodzi także o pragmatyzm w życiu każdego z nas. W globalnej konkurencji nie możemy się rozwijać inaczej, jak tylko w zjednoczonej Unii Europejskiej. Wierzę w silną Polskę w silnej Unii Europejskiej – kontynuował.

– Jako prezydent Rumunii będę ściśle współpracował z prezydentem Rafałem Trzaskowskim i z premierem Donaldem Tuskiem, aby zapewnić silną Polskę i silną Unię Europejską – zapowiedział Dan. – Naród rumuński odrzucił izolacjonizm i wpływy rosyjskie. Ludzie wybrali uczciwość, rzetelność i poszanowanie prawa – stwierdził.

– Tydzień temu wygrała cała Rumunia, za tydzień wygra cała Polska – powiedział po polsku prezydent-elekt Rumunii.

Wybory prezydenckie w Rumunii

W zeszłą niedzielę drugą turę wyborów prezydenckich w Rumunii wygrał Nicusor Dan z wynikiem 53,6 proc. głosów. George Simion, który w pierwszej turze 4 maja zdobył najwięcej głosów, w drugiej turze głosowania uzyskał 46,4 proc.

Samo wejście Dana do drugiej tury było dużym zaskoczeniem. W pierwszej turze burmistrz Bukaresztu uzyskał 20,99 proc. głosów.

