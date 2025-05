Nowy prezydent Rumunii: Mam nadzieję, że w Polsce wygra proeuropejski kandydat

Wybory prezydenckie w Rumunii wygrał proeuropejski kandydat Nikusor Dan, który uzyskał 53,6 proc. głosów. Jego przeciwnik, George Simion zdobył 46,4 proc. Simion już wcześniej przyznał się do porażki i pogratulował Danowi zwycięstwa, jednocześnie stwierdzając, że zamierza kontynuować "walkę o Rumunię”.

Dan zabrał głos w sprawie wyborów prezydenckich w Polsce. Powiedział, że współpraca obu krajów będzie bardzo ważna w kontekście bezpieczeństwa w Europie. Dodał, że chciałby, aby nad Wisłą wygrał "proeuropejski kandydat".

– Rumunia i Polska są bardzo dużymi krajami, więc jeżeli Europa chce wziąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, musimy zgadzać się w sprawach fundamentalnych – powiedział.

W swojej kampanii wyborczej Dan podkreślał znaczenie zacieśniania więzi z Unią Europejską i NATO, a także zwiększenia wydatków na obronność w celu przeciwdziałania wpływom Rosji w regionie.

I tura wyborów prezydenckich

– Mam dobrą wiadomość. To jest pierwsza i ostatnia konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. Za moment odczytam obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 2025 roku o wynikach głosowania i wyniku wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – oświadczył przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Głosowanie przeprowadzono w 32 tys. 143 obwodach. Uprawnionych do głosowania było 29 mln 252 tys. 340 wyborców. Wydano 19 mln 684 tys. 580 kart do głosowania. Frekwencja wyniosła 67,31 proc. Liczba głosów nieważnych to 85 tys. 813, tj. 0,44 proc.

Dane PKW ze 100 proc. obwodowych komisji wyborczych:

Rafał Trzaskowski – 31,36 proc. (liczba głosów: 6 147 743) Karol Nawrocki – 29,54 proc. (5 790 762) Sławomir Mentzen – 14,80 proc. (2 902 287) Grzegorz Braun – 6,34 proc. (1 242 892) Szymon Hołownia – 4,99 proc. (978 893) Adrian Zandberg – 4,86 proc. (952 821) Magdalena Biejat – 4,23 proc. (829 345) Krzysztof Stanowski – 1,24 proc. (243 467) Joanna Senyszyn – 1,09 proc. (214 195) Marek Jakubiak – 0,77 proc. (150 696) Artur Bartoszewicz – 0,49 proc. (95 636) Maciej Maciak – 0,19 proc. (36 371) Marek Woch – 0,09 proc. (18 338)

