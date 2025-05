Dwa wielkie marsze w Warszawie. Lawina komentarzy w sieci

W niedzielę w Warszawie odbyły się dwa marsze – jeden zwolenników Karola Nawrockiego, drugi – Rafała Trzaskowskiego. Ich celem była mobilizacja przed drugą turą wyborów prezydenckich. Uczestnicy "Wielkiego Marszu Patriotów", organizowanego przez sztab kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, zgromadzili się na placu Bankowym. Przeszli ulicą Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego, na plac Konstytucji. Oprócz prezydenta Warszawy głos ze sceny zabrali: prezydent-elekt Rumunii Nicusor Dan, Magdalena Biejat, Włodzimierz Czarzasty, Joanna Senyszyn, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia i Donald Tusk.

"Wielki Marsz za Polską", organizowany przez sztab Karola Nawrockiego, ruszył w samo południe z ronda de Gaulle'a. Zgromadzeni przeszli Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na plac Zamkowy, gdzie głos zabrał kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwości. W wydarzeniu udział wziął prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz inni czołowi politycy tej partii. Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że – według wstępnych szacunków – w marszu uczestniczyło ok. 150 tys. osób.

Dwa marsze w Warszawie. W sieci lawina komentarzy

"Morze najpiękniejszych flag. Idziemy do zwycięstwa!" – oświadczył Karol Nawrocki.

"Tłumy na Marszu za bezpieczną i normalną Polską. U Trzaskowskiego – frekwencyjna klapa. Za tydzień będzie tak samo: draństwo i kłamstwo przegra, a wygra Polska!" – ocenił były wicepremier Jacek Sasin.

"Jesteśmy na Marszu za Polską – w sercu Warszawy, wśród ludzi, którym zależy! To nie tylko marsz dla Ojczyzny dziś, ale i troska o jutro. Przekazujmy wartości dzieciom i młodzieży – niech dorastają w duchu prawdy, wolności i dumy z bycia Polakami" – napisał Robert Telus, minister rolnictwa w rządzie PiS.

"Tak TVN pokazywał »prawdę całą dobę«. Pokazali most (którym nie szedł marsz). A tak wyglądał (po prawej stronie) w rzeczywistości" – wskazał eurodeputowany PiS Patryk Jaki.

"Tusk dla Trzaskowskiego przeznaczył wielkie środki i ruszył wszelkie siły z całej Polski, by »zalać« Warszawę swoimi zwolennikami. Efekt jest okej, ale nie spełniający ich oczekiwań. Natomiast GIGANTYCZNA frekwencja na Marszu Karola Nawrockiego bez takich środków to szok" – zauważył użytkownik platformy X Max Hübner.

"Oba marsze pokazują pełną mobilizację na wybory" – skomentowała dziennikarka "Wprost" Joanna Miziołek.

"PiS nie pozwoliło, żeby tylko Platforma miała swój umowny 4 czerwca. Marsze wyglądają imponująco!" – zaznaczyła w kolejnym wpisie.

"Dobrze stargetowane przemówienie Nawrockiego. Wielokrotne wbijanie na różne sposoby przekazu: »jestem chłopak z ludu, który przeszedł długą drogę do sukcesu, ale pamięta, skąd mu nogi wyrastają« plus »będę się bić o was«. Na ten moment nic więcej nie trzeba" – ocenił Rafał Ziemkiewicz, publicysta "Do Rzeczy".

"Jest nas pół miliona. Wierzę w Was. Wierzę w Polskę!" – napisał na X premier Donald Tusk. Wcześniej Wioletta Paprocka, szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego mówiła w rozmowie z TVN24, że frekwencja wynosi ok. 100 tys. osób. Z kolei Onet podał, że w marszu poparcia kandydata KO idzie od 140 tys. do 160 tys. osób.

