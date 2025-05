Minister zwrócił się do o. Rydzyka, pisał też do Watykanu. "Pokornie proszę"

Radosław Sikorski był pytany w radiu RMF FM, czy Rafał Trzaskowski powinien wziąć udział w środowej debacie Telewizji Republika w Końskich. Minister spraw zagranicznych przekonywał, że należy trafiać do różnych odbiorców.

– Ja na przykład chodzę do bardzo różnych stacji telewizyjnych. Nie udało mi się przebić do tej pory do Telewizji Trwam. Zabiegam o to od paru lat, właśnie w tym duchu, że trzeba rozmawiać z tymi, którzy mają inny zestaw informacji i którym też trzeba tłumaczyć polską politykę zagraniczną – powiedział szef MSZ.

Sikorski: Czułem się dyskryminowany

Prowadzący audycję Tomasz Terlikowski zapytał polityka Koalicji Obywatelskiej, co by zrobił, gdyby ojciec Tadeusz Rydzyk zadzwonił do niego z propozycją wzięcia udziału w programie "Rozmowy niedokończone" w Radiu Maryja. – Nie tylko bym poszedł, ja od paru lat o to zabiegam. Prowadziłem korespondencję jako europoseł z samą rozgłośnią, z prowincjałem, z generałem redemptorystów i z samym Watykanem. Wszystko na nic – odpowiedział.

– Prowadził pan korespondencję z Watykanem, żeby pana zaprosili do Radia Maryja? – dopytywał dziennikarz. – Tak. Czułem się dyskryminowany. Bo pani europosłanka Kempa z innego okręgu wyborczego miała tam nawet audycję. A mnie, europosła reprezentującego województwo kujawsko-pomorskie, rugowano, nie dopuszczano do anteny – tłumaczył Sikorski.

– Zachęcamy ojca Tadeusza Rydzyka, jeśli nas słucha, żeby zaprosił ministra – powiedział Terlikowski. – Pokornie o to proszę – skwitował szef polskiej dyplomacji.

Radio Maryja to rozgłośnia radiowa o charakterze społeczno-katolickim, założona 8 grudnia 1991 r. w Toruniu przez zakonników ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów) z o. Tadeuszem Rydzykiem na czele. Część emitowanych audycji pokrywa się z równoległą transmisją w Telewizji Trwam.

