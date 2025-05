"Nie ma trupów w szafie". Poseł PiS broni Nawrockiego

Na portalu Onet ukazał się w poniedziałek tekst Andrzeja Stankiewicza i Jacka Harłukowicza pt. "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu". "Karol Nawrocki uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz – tak twierdzą jego ówcześni koledzy z ochrony, z którymi rozmawiał Onet. Ze względu na obawy o własne bezpieczeństwo nasi rozmówcy chcą pozostać anonimowi. Ale biorą odpowiedzialność za swe słowa – deklarują, że są gotowi złożyć zeznania przed sądem" – czytamy w artykule.

Nawrocki pozywa Onet

Andrzej Śliwka podczas wtorkowej konferencji prasowej polityków PiS zapowiedział zorganizowanie kolejnej konferencji, tym razem przed sądem, w którym zostanie złożony pozew o naruszenie dóbr osobistych. Parlamentarzysta poinformował również o złożeniu prywatnego aktu oskarżenia.

Tak też się stało.

– Dr Karol Nawrocki przez swoich pełnomocników, przez kancelarią Gotkowicz Kosmus Kuczyński złożył, składa pozew o naruszenie dóbr osobistych wynikający z treści tych kłamliwych, oszczerczych artykułów, kierowanych wobec niego, ale także składa prywatny akt oskarżenia – powiedział poseł PiS, cytowany przez portal 300polityka.pl.

– Mam przed sobą pozew o ochronę dóbr osobistych, który został złożony w Sądzie Okręgowym. Mam nadzieję, że też w tej przestrzeni medialnej państwo poinformujecie o tym – dodał parlamentarzysta, prezentując dokument.

Fogiel: Wszystkie siły rzucone na wsparcie Trzaskowskiego

Do sprawy odniósł się na antenie Radia Zet poseł PiS, Radosław Fogiel.

– Nawrocki nie miał i nie ma trupów w szafie – zaznaczył parlamentarzysta.

– Sądzę, że Polacy widzą, jak wszystkie, absolutnie wszystkie siły zostały rzucone na wsparcie Trzaskowskiego, zaprzyjaźnione media, akurat NIK publikuje raport, nagle premier cytuje jakichś patocelebrytów – powiedział Fogiel.

Jak stwierdził polityk, „wyssane z palca kłamstwa nie zmienią tego, że Polacy widzą, jak fatalny jest rząd Tuska i że jedynym co może położyć temu kres jest Karol Nawrocki”.

Radosław Fogiel skomentował sprawę pozwu, jaki Karol Nawrocki złożył przeciwko portalowi Onet.

– Nawrocki zapowiedział, że będzie pozew. Artykuł, w którym mamy świadków tak anonimowych, że nic o nich nie możemy powiedzieć. Jestem przekonany, że jak będzie rozprawa w sądzie, to autorzy artykułu przypomną sobie, że jest prawo prasowe i ochrona informatorów – podkreślił poseł PiS.

Parlamentarzysta porównał sytuację Karola Nawrockiego do tej, w jakiej znalazł się urzędujący prezydent. – Mieliśmy obrzydliwe takie ataki 5 lat temu na prezydenta Andrzeja Dudę – powiedział Fogiel.

Na pytanie, dlaczego Karol Nawrocki nie złożył pozwu w trybie wyborczym, co gwarantowałoby mu szybsze rozstrzygnięcie sprawy, poseł PiS powiedział: „ta sprawa w trybie wyborczym jest nie do przeprowadzenia. – Wcześniej jak ten sam Onet procesował się z Obajtkiem, to stwierdził, że sprawa taka medialna nie jest na tryb wyborczy – zauważył Radosław Fogiel.

Kawalerka Jerzego Ż.

Polityk odniósł się również do sprawy kawalerki, jaką Karol Nawrocki nabył od Jerzego Ż., który ostatecznie znalazł się w DPS-ie.

– Mówienie, że była sprawa, to trochę tak, gdyby kiedyś Rafałowi Trzaskowskiemu ktoś ukradł rower, a ktoś powiedziałby, że była ta sprawa z kradzieżą roweru – powiedział Fogiel.

– To tak wygląda – dodał.

