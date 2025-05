Prezydent Duda: Kłamali na mój temat w obu kampaniach, ale nic to nie dało

W ostatnim tygodniu przed wyborami prezydenckimi nasiliły się ataki na Karola Nawrockiego. Media próbują połączyć go ze światem przestępczym i przypisać mu np. udział w sutenerstwie. Jednocześnie sondaże nie pokazują spadku poparcia dla kandydata obywatelskiego. W środę w Końskich Telewizja Republika zorganizowała debatę, jednak Rafał Trzaskowski nie wziął w niej udziału.

– Rafał Trzaskowski już kiedyś raz nie przyjechał do Końskich, wtedy kiedy ja tam byłem. Natomiast ja powiem tak, są bardzo różne głosy, kiedy rozmawia się z takimi ludźmi, którzy specjalizują się w różnych analizach kampanijnych czy wręcz w planowaniu kampanii. Oni mówią, że te ostatnie dni w zasadzie już nic nie zmieniają w wyniku tak naprawdę. Zalew kampanijny, ten zalew informacyjny powoduje, że ludzie się wyłączają i tak naprawdę już wiedzą, na kogo chcą zagłosować. Wiedzą, czy pójdą czy nie do wyborów. Że w większości przypadków już jest postanowione – komentował w Kanale Zero prezydent Andrzej Duda.

Duda: Kłamali, ale to nic nie dało

Polityk podkreślił, że jego osobiste doświadczenia z kampanii "są niezbyt miłe". – Te dwa tygodnie ostatnie w kampanii, to był czas, kiedy w nieprzyzwoity sposób mnie traktowano. Okładka "Faktu" to absolutne przegięcie. Natomiast były w pierwszej kampanii w 2015 roku, byłem atakowany przez ludzi, których znałem. Kłamali na mój temat, insynuowali, ale nic to nie dało – podkreślił.

– Chcącemu nie dzieje się krzywda, kandydat decyduje się na coś. Natomiast jest to dramatycznie bolesne, kiedy są atakowani ludzie z twojego otoczenia i rodziny, którzy nie pisali się na uczestnictwo w kampanii. Zostają w to brutalnie wmieszani. Moja siostra, którą w straszny sposób potraktowano, nie uczestniczyła w kampanii w żadnej sposób – powiedział prezydent.

