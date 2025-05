Gajewska i ziemniaki w DPS. Posłanka usuwa zdjęcie z sieci

Na końcówce kampanii wyborczej uwaga internautów nieoczekiwanie skupiła się na Kindze Gajewskiej. Politycy wspierający poszczególnych kandydatów bardzo pragną przekonać do głosu jak największą ilość wyborców. Nic więc dziwnego, że kampanii wyborczej tradycyjnie towarzyszy olbrzymia ilość elementów groteskowych. Do jednej z takich sytuacji doszło w czwartek.

Gajewska opublikowała na X zdjęcia ze swojej eskapady do DPSu. "Choć temat DPS w tej kampanii jest trudny dla niektórych kandydatów, my postanowiliśmy wesprzeć tego typu ośrodek inaczej. Zamiast zostawiać w DPS okradzionych staruszków, można zostawić świeże warzywa i mięso z targu. Będzie dzisiaj pyszny rosół:)" – napisała. Poseł nawiązała do głośnej medialnie sprawy kawalerki Karola Nawrockiego.

Pod jej wpisem pojawiła się fala krytycznych wpisów. Posłance zarzucano, że uprzedmiotawia osoby z DPSów. Po nocy Gajewska wróciła do sprawy. Polityk PO zamieściła wpis, w którym przyznała się do błędu. Usunęła też oryginalny komentarz ze zdjęciem jednej z osób DPS.

"Przyznaję Państwu rację, iż zdjęcia z naszej wizyty w DPS nie powinny być publikowane. Przepraszam" – napisała.

Nawrocki i Trzaskowski na finiszu kampanii wyborczej

Na finiszu kampanii prezydenckiej sztaby wyborcze obydwu pozostałych na placu boju kandydatów mobilizują swoich wyborców i starają się pozyskać głos elektoratów kandydatów z pierwszej tury oraz tych, którzy nie wzięli wówczas udziału w głosowaniu. W środę komitet popierający Karola Nawrockiego wystosował specjalną odezwę. Następnego dnia kandydat ponownie spotkał się ze Sławomirem Mentzenem – prawdopodobnie w reakcji na piwo, na które lidera Konfederacji zaprosił wcześniej jego kontrkandydat.

Także Rafał Trzaskowski prowadzi intensywną kampanię, zapowiadając m.in. rozliczenie PiS. Wspierają go liderzy partii koalicji rządzącej, jak Szymon Hołownia i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i politycy skrajnej lewicy, m.in. Magdalena Biejat i Adrian Zandberg. Kandydat popierany przez PiS ma natomiast poparcie Krzysztofa Bosaka, a nawet Grzegorza Brauna, który kieruje partią Korona.

