Zełenski ostro odpowiedział na groźby Putina

Prezydent Ukrainy podkreślił, że Rosjanie celowo przyjęli wysokie tempo ataków na Ukrainę od pierwszych dni pełnoskalowej inwazji.

– Wielu rozmawiało z Rosją na różnych szczeblach. Żadne rozmowy nie doprowadziły nie tylko do pewnego pokoju, ale nawet do zakończenia wojny. Niestety Putin czuje się bezkarny i nawet po wszystkich strasznych rosyjskich uderzeniach rzekomo przygotowuje jakieś kolejne "odpowiedzi”. Oznacza to, że z każdym nowym uderzeniem, każdym nowym odroczeniem dyplomacji Rosja pokazuje środkowy palec całemu światu. Wszystkim, którzy nie chcą zwiększać presji na Rosję – podkreślił Zełenski.

Ukraiński przywódca przypomniał, że od początku 2025 r. Rosja użyła prawie 27 700 bomb lotniczych, około 11 200 irańskich dronów i prawie 9000 innych dronów uderzeniowych, aby zaatakować terytorium Ukrainy. Ponadto rosyjskie wojska wystrzeliły ponad 700 pocisków, w tym pociski balistyczne.

Zełenski: To Rosja powinna szukać pokoju

Prezydent zauważył, że to Rosja powinna szukać pokoju. To w Moskwie powinni czuć, że wojna ma wysoką cenę. Według niego, jeśli świat słabo zareaguje na groźby Putina, rosyjski prezydent odbierze to jako chęć przymykania oczu na jego działania.

– Kiedy nie czuje siły i presji, ale czuje słabość, zawsze popełnia nowe przestępstwa. Uważa taką postawę za milczące przyzwolenie – przyzwolenie na nowe okrucieństwa, nowe ciosy, nowe morderstwa – dodał Zełenski.

Prezydent podkreślił, że Rosja musi przywrócić pokój. Przypomniał również, że 4 czerwca jest Dniem Pamięci ukraińskich dzieci, które zginęły w wyniku rosyjskiej agresji.

– A jeśli silni nie powstrzymają Putina, to znaczy, że dzielą z nim odpowiedzialność. A jeśli chcą, ale nie mogą go powstrzymać, Putin nie będzie już uważał ich za silnych – podsumował ukraiński prezydent.

Przypomnijmy, że prezydent Rosji oświadczył w rozmowie z Donaldem Trumpem, że będzie zmuszony odpowiedzieć na ukraiński atak na rosyjskie lotniska. Media podały, że Rosja może szykować mocny cios dla Ukrainy. W szczególności celem może być infrastruktura energetyczna.

Czytaj też:

Nowa propozycja Zełenskiego dla Putina. Chodzi o ich spotkanieCzytaj też:

Nawrocki zwrócił się do Zełenskiego. "Zaległe problemy historyczne"