Woś: Nie potrafią się pogodzić z przegraną, więc próbują znaleźć jakiekolwiek wyjaśnienie

DoRzeczy: Po stronie rządzącej trwają próby podważenia wyniku wyborów prezydenckich. Pojawiły się nawoływania, że PKW powinna jeszcze raz przeliczyć głosy, bo w niektórych komisjach mogły wystąpić nieprawidłowości. Co pan o tym sądzi?

Michał Woś: To ewidentna operacja polityczna. Nie wiem, czy wymyślona przez Romana Giertycha, czy też zlecona mu przez Donalda Tuska. Ma ona na celu jedynie racjonalizację porażki i utrzymanie w stanie mobilizacji najbardziej rozemocjonowanego elektoratu, zwłaszcza tego skupionego wokół środowisk „Silnych Razem”. Chodzi o to, żeby mogli sobie jakoś wytłumaczyć przegraną i podtrzymywać narrację, że zwycięstwo zostało Trzaskowskiemu odebrane. Nie potrafią się pogodzić z przegraną, więc próbują znaleźć jakiekolwiek wyjaśnienie. Tymczasem my w ramach Ruchu Obrony Wyborów prowadziliśmy działania, zgłaszaliśmy różne nieprawidłowości przez naszych członków. Te przypadki pokazują skalę problemów i mogą być podstawą do składania protestów wyborczych do Sądu Najwyższego. Oczywiście, takie działania nie będą się podobały pani Paprockiej, szefowej sztabu Rafała Trzaskowskiego, czy Romanowi Giertychowi, który de facto dowodzi tą stajnią nienawiści związaną z „Silnymi Razem”, ale pokazują one skalę nieprawidłowości, działań patologicznych, które działały na korzyść Rafała Trzaskowskiego. Dlatego tych wyborów trzeba było pilnować. No i wreszcie, trzeba to jasno powiedzieć, byłoby to ewenementem, gdyby ktokolwiek był w stanie sfałszować wybory, będąc w opozycji, bez dostępu do aparatu władzy, instytucji publicznych czy mediów. Te wybory rzeczywiście były nierówne, ale ta nierówność wynikała ze świadomej decyzji Donalda Tuska o zaangażowaniu państwowych służb, służb specjalnych, o wykorzystaniu nielegalnego finansowania, także ze źródeł zagranicznych. Do tego doszło pozbawienie opozycji środków finansowych, które – zgodnie z orzeczeniami Sądu Najwyższego – powinny zostać natychmiast wypłacone.

A co z aferą NASK? Po wyborach temat praktycznie ucichł, a przecież to poważna sprawa, pokazująca, że rząd nie panował nad wyborami, a instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo cyfrowe nie zadziałały właściwie.

Tego tematu na pewno nie odpuścimy. W ramach Zespołu Przeciwdziałania Bezprawiu już odbyło się jedno posiedzenie, planujemy kolejne. Poseł Dariusz Matecki przygotowuje ponad stustronicowy raport, który szczegółowo pokazuje m.in. źródła zagranicznego finansowania. Ale to tylko jeden aspekt tej afery.

A jakie są inne aspekty tej afery?

Drugi, równie istotny, to udział NASK w dezinformacji. Chodzi o sposób formułowania komunikatów tak, aby odbiorca miał wrażenie, że to Rafał Trzaskowski był ofiarą jakiegoś ataku, że to jemu stała się krzywda. Mamy do czynienia z zaangażowaniem NASK w kampanię wyborczą. Co więcej, instytucja, która miała być ekspercka i niezależna, została upolityczniona i upartyjniona. I to również zostanie rozliczone. Zbieramy dokumentację, przygotowujemy raporty. Złożyliśmy już zawiadomienie do prokuratury. Problem w tym, że prokuratura kierowana przez Adama Bodnara nie zajmuje się praworządnością, tylko walką z opozycją, niszczeniem jej i tworzeniem fake newsów. Jednak prędzej czy później i jestem przekonany, że raczej prędzej, zwłaszcza po zwycięstwie Karola Nawrockiego – w Polsce zapanuje normalność i praworządność, a bezprawie Donalda Tuska zostanie rozliczone. I to zarówno przez odpowiednie instytucje państwowe, powołane do ścigania przestępstw, jak i przez komisję śledczą. Jeżeli nie w tej kadencji, to w przyszłej na pewno. Musimy bardzo dokładnie wyjaśnić skalę nieprawidłowości oraz zniszczenia państwa polskiego, do jakiego doszło w wyniku takich działań Tuska i jego otoczenia.

