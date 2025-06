Partia Mentzena może zostać zdelegalizowana. Do sądu wpłynął wniosek

Państwowa Komisja Wyborcza złożyła do warszawskiego Sądu Okręgowego wniosek o delegalizację Nowej Nadziei. Powodem jest brak przedłożenia sprawozdania finansowego w wymaganym terminie, co stanowi złamanie przepisów ustawy o partiach politycznych. Zgodnie z nimi ugrupowania zobowiązane są do złożenia wymienionego wyżej sprawozdania do końca marca. Jak przekonuje PKW, Nowa Nadzieja nie dopełniła tego obowiązku.

Jak pisze "Fakt", w przeszłości miały już miejsce podobne sytuacje, kiedy partie były delegalizowane. Najczęściej dotyczyło to jednak niewielkich ugrupowań. Tymczasem Nowa Nadzieja jest ważną częścią Konfederacji, która w ostatnich sondażach notuje rekordowe poparcie. Pozytywne rozpatrzenie wniosku PKW przez sąd będzie oznaczało poważne problemy nie tylko dla Sławomira Mentzena, ale także dla drugiego lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka.

Kosztowna pomyłka

Jak tłumaczył w maju w rozmowie z "Rzeczpospolitą" wiceprezes Nowej Nadziei poseł Bartłomiej Pejo, sprawozdanie zostało złożone w terminie. – PKW posiada sprawozdanie Nowej Nadziei za 2024 r., które wpłynęło do niej wraz z raportem biegłego rewidenta 31 marca 2025 r. Skarbnik wyjaśnia sprawę z PKW – dodał Pejo. Jednak według PKW sprawozdanie w ogóle nie zostało złożone.

Delegalizacja Nowej Nadziei nie powinna wpłynąć na subwencję otrzymywaną z budżetu państwa, ponieważ beneficjentem jest bezpośrednio Konfederacja, a nie partie ją tworzące. Nowa Nadzieja, posiadająca rozbudowane struktury, nie powinna mieć problemu z zebraniem podpisów i ponowną rejestracją – ocenia "Rzeczpospolita".

Przypomnijmy, że lider partii Sławomir Mentzen zdobył w I turze wyborów prezydenckich 14,81 proc. głosów, zajmując ostatecznie trzecie miejsce.

